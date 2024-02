Pre­miè­re in Kulmbach

End­lich – Das Eich ist wie­der da! Gan­ze fünf Jah­re sind seit „Fürch­tet Eich nicht!“ ver­gan­gen. Eigent­lich prä­sen­tiert der „Ent­spann­te Fran­ke“ ja immer pünkt­lich wie ein Schwei­zer Uhr­werk alle zwei­ein­halb Jah­re ein nagel­neu­es Büh­nen­pro­gramm. War­um also dies­mal die lan­ge Pau­se? „Nun ja, wegen der aktu­el­len Umstän­de… das C‑Wort, ihr wisst schon. Egal, las­sen wir das hin­ter uns!“

Und jetzt? Naja, leich­ter ist es als Komi­ker in der Zwi­schen­zeit nicht gewor­den fin­det Das Eich: „Zum einen gibt es aus den Rei­hen der Poli­tik immer mehr ernst­zu­neh­men­de Kon­kur­renz und gene­rell: So bekloppt wie die Rea­li­tät mitt­ler­wei­le ist, kann ich auf der Büh­ne fast gar nicht mehr sein. Es wird immer schwe­rer, da noch drü­ber zu kom­men. Aber – ich ver­such es trotz­dem noch­mal, also: TUT EICH NED ÅB!“. Der Name ist Pro­gramm, genau­er gesagt, dass ist der Name für das mitt­ler­wei­le sech­ste abend­fül­len­de Come­dy-Pro­gramm mit der bewähr­ten, 100% geEICH­ten Rezep­tur: Ein gutes Pfund herr­li­cher Schwach­sinn, gewürzt mit einer reich­li­chen Hand­voll spa­ßi­ger Lie­der und abge­schmeckt mit beklopp­ten Geschich­ten aus dem All­tag und Eichs unnach­ahm­li­cher Spontanität.

Macht Euch also kei­ne Sor­gen oder viel­mehr: TUT EICH NED ÅB! – wer Das Eich mag, wird auch die­ses Pro­gramm lieben!

TUT EICH NED ÅB! – Das nagel­neue Programm!

Die „BIER­AMI­DEN-TOUR – LIVE IN FÜNF ECKEN – Früh­jahr 2024

Das Eich im Netz: