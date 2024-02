Die Stadt­wer­ke Forch­heim neh­men auch in die­sem Jahr wie­der am Girls‘ Day teil und bie­ten ins­ge­samt 10 freie Plät­ze für inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen ab der 5. Klas­se an.

Der Pra­xis­tag beginnt um 8:00 Uhr bei den Stadt­wer­ken und führt die Mäd­chen bis 14 Uhr an meh­re­re Arbeits­stät­ten: unter ande­rem besich­ti­gen sie das Was­ser­werk, einen Hoch­be­häl­ter sowie das Umspann­werk und die Klär­an­la­ge. Nach dem gemein­sa­men Mit­tag­essen geht es dann an eine klei­ne Pra­xis­übung in der haus­ei­ge­nen Werkstatt.

Der Girl­s’­Day ist eine gute Gele­gen­heit, den Mäd­chen einen rea­li­sti­schen Ein­blick in die Aus­bil­dungs­be­ru­fe „Elek­tro­ni­ke­rin für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik“, „Anla­gen­me­cha­ni­ke­rin“ oder „Fach­kraft zur Was­ser­ver­sor­gung“ zu geben. „Jun­ge Mäd­chen für Tech­nik begei­stern, das wol­len wir an die­sem Tag errei­chen. Wir wol­len mit den alten Kli­schees auf­räu­men. Bei uns arbei­ten in allen Berei­chen Frau­en und Män­ner Hand in Hand, und das ist für alle eine Berei­che­rung“, begrün­det Nico­le Dut­sch­mann, Pres­se­spre­che­rin der Stadt­wer­ke Forch­heim, die Moti­va­ti­on am Girls‘ Day teilzunehmen.

Bei Fra­gen zum Girls‘ Day, der Anmel­dung oder dem Ablauf ste­hen die Stadt­wer­ke Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191 613 209 oder der E‑Mailadresse v.​bodden@​stadtwerke-​forchheim.​de zur Ver­fü­gung. Die Anmel­dung erfolgt über den Link: Such‘ dei­nen Platz (girls​-day​.de)