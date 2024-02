Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner begrüßt am Frei­tag­abend Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl in der evan­ge­li­schen Stadt­kir­che Bay­reuth. Gemein­sam mit dem künf­ti­gen Bam­ber­ger Erz­bi­schof lei­tet sie den zen­tra­len öku­me­ni­schen Got­tes­dienst zur Eröff­nung der All­tags­ex­er­zi­ti­en in Kir­chen­kreis und Erz­bis­tum am 16. Febru­ar 2024 um 18.00 Uhr in der Stadt­kir­che Hl. Drei­fal­tig­keit, Kirch­platz, Bay­reuth.



Doro­thea Grei­ner lädt zum Got­tes­dienst ein: „Alle sind herz­lich zum Got­tes­dienst will­kom­men. Wer möch­te, kann sich von mir oder dem Weih­bi­schof per­sön­lich für den Weg durch die Pas­si­ons- bzw. Fasten­zeit seg­nen las­sen. Im Anschluss blei­ben wir zu einem klei­nen Imbiss in der Kir­che zusam­men. Gemein­sam mit Her­wig Gös­sl freue ich mich auf alle Begegnungen.“

„bezie­hungs­wei­se“ lau­tet in die­sem Jahr das The­ma des Got­tes­dien­stes. Denn so lau­tet auch der dies­jäh­ri­ge Titel der so genann­ten All­tags­ex­er­zi­ti­en. Bereits zum zwölf­ten Mal laden evan­ge­li­sche und katho­li­sche Gemein­den zu einem beson­de­ren Weg von Ascher­mitt­woch bis Oster­sonn­tag ein: Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer neh­men sich fünf Wochen lang Zeit täg­lich etwa eine Vier­tel­stun­de über Glau­bens­im­pul­se nach­zu­den­ken und zu beten. Bei wöchent­li­chen Grup­pen­tref­fen ver­tie­fen sie die­se Erfah­run­gen und tau­schen sich dar­über aus und wer­den auch auf die­sem Weg begleitet.

Der Got­tes­dienst kann im Live­stream mit­ge­fei­ert wer­den: www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de

Zum Hin­ter­grund:

Die All­tags­ex­er­zi­ti­en wer­den bereits seit 2013 vom Kir­chen­kreis Bay­reuth und der Erz­diö­ze­se Bam­berg durch ein öku­me­ni­sches Team vor­be­rei­tet und in den Gemein­den öku­me­nisch durchgeführt.

Das dies­jäh­ri­ge 133 Sei­ten star­ke Exer­zi­ti­en­buch wur­de unter dem Titel „bezie­hungs­wei­se“ wie­der mit einer Auf­la­ge von 4.500 Stück gedruckt.

Es kann unab­hän­gig von der Teil­nah­me an einer Exer­zi­ti­en­grup­pe beim Got­tes­dienst-Insti­tut der Evang.-Luth. Kir­che in Bay­ern und beim Refe­rat Spi­ri­tua­li­tät im Erz­bis­tum Bam­berg bezo­gen wer­den. Es ist auch beim Got­tes­dienst erhältlich.

Zusätz­lich gibt es die Exer­zi­ti­en auch mit Online­be­glei­tung sowie in einer eige­nen Aus­ga­be für Blin­de und Sehbehinderte.