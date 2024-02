Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Nach Zusam­men­stoß von Unfall­stel­le geflüchtet

COBURG. Am Mon­tag­abend stie­ßen die Außen­spie­gel zwei­er ent­ge­gen­kom­men­der Fahr­zeu­ge auf der „Wild­bahn“ zwi­schen Wie­sen­feld und Wei­dach gegen­ein­an­der. Einer der Unfall­be­tei­lig­ten flüch­te­te von der Unfallstelle.

Am Mon­tag um 18:30 Uhr befuhr ein 49-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW die „Wild­bahn“ von Wie­sen­feld in Rich­tung Wei­dach. Auf der Strecke kam ihm ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Mit­te der Stra­ße ent­ge­gen und die Außen­spie­gel stie­ßen gegen­ein­an­der. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den die Spie­gel abge­ris­sen und am VW des 49-Jäh­ri­gen die Sei­ten­schei­be der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der gegen das Rechts­fahr­ge­bot ver­stieß, flüch­te­te nach dem Zusam­men­stoß. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 1.500 €. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und sucht nach Unfall­zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Unfall­ver­ur­sa­cher ver­letzt sich bei Auf­fahr­un­fall leicht

COBURG. Ein leicht­ver­letz­ter Unfall­ver­ur­sa­cher sowie zwei demo­lier­te Autos sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mon­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadt­teil Beiersdorf.

Eine 37-Jäh­ri­ge war am Mon­tag um 14:20 Uhr mit ihrem Sko­da in Rich­tung Bad Rodach unter­wegs. An der Ein­mün­dung zur Bei­ers­dor­fer Stra­ße woll­te die Auto­fah­re­rin links abbie­gen. Sie muss­te auf­grund des ent­ge­gen­kom­men­den Ver­kehrs hal­ten. Dies bemerk­te eine 35-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg mit ihrem Opel zu spät und fuhr auf das ste­hen­de Fahr­zeug auf. Die Opel­fah­re­rin ver­letz­te sich durch das Auf­fah­ren leicht. Das Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin war im Front­be­reich der­art stark beschä­digt das es nicht mehr selbst­stän­dig fah­ren konn­te. Es wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Haft­be­fehl vollstreckt

Kro­nach: Ein 38-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Kro­nach wur­de in der Nacht zum Diens­tag in der Kulm­ba­cher Stra­ße von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass die amts­be­kann­te Dame von der Staats­an­walt­schaft Coburg per Haft­be­fehl gesucht wird. Da die Betrof­fe­ne die gegen sie ver­häng­te Geld­stra­fe nicht bezah­len konn­te, wur­de sie ver­haf­tet und der JVA Bam­berg zuge­führt. Dort wird sie die näch­sten 150 Tage ver­brin­gen dürf­ten. Bei der Durch­su­chung ihrer Per­son fan­den die Beam­ten noch eine Klein­men­ge an Betäu­bungs­mit­tel, sowie ein Ein­hand­mes­ser, für wel­ches die Frau kein berech­tig­tes Inter­es­se vor­wei­sen konn­te. Die Beschul­dig­te wird sich des­halb wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel- bzw. Waf­fen­ge­setz ver­ant­wor­ten dürfen.

Über­wa­chungs­ka­me­ra gekauft und nicht geliefert

Kro­nach: Ein aus dem Bereich Kro­nach stam­men­der Mann erstat­te­te die­se Woche bei der Poli­zei Straf­an­zei­ge wegen des Ver­dachts des Waren­be­trugs. Der Geschä­dig­te hat­te Anfang des Monats bei eBay-Klein­an­zei­gen eine Über­wa­chungs­ka­me­ra im Wert von 170,- Euro erstan­den und den Kauf­preis per PayPal-Fri­ends bezahlt. Die Lie­fe­rung der Ware blieb bis­lang aus. Ob der Kro­na­cher sein Geld zurück­be­kommt, ist der­zeit fraglich.

Pkw beschä­digt

Mark­tro­dach: In der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de ein im Bereich der Rodach­t­al­hal­le gepark­ter Mer­ce­des AMG C 43, Far­be: schwarz, beschä­digt. Unbe­kann­te hat­ten das Fahr­zeug an der Fah­rer­tür und im lin­ken Heck­be­reich zer­kratzt und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 5500,- Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­kehrs­un­fall unter Alkoholeinfluss

Kulm­bach – Am Mon­tag­abend befuhr der 28-jäh­ri­ge Pkw Füh­rer die Mel­ken­dor­fer Stra­ße von Kulm­bach kom­mend Rich­tung Mel­ken­dorf. Im Kur­ven­be­reich ver­liert er ohne Fremd­ein­wir­kung die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, kommt nach rechts von der Fahr­bahn ab und fährt gegen eine Schutz­plan­ke. Bei der Unfall­auf­nah­me war deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer fest­stell­bar, wes­halb ein Alko­test durch­ge­führt wur­de. Die­ser zeig­te einen Wert von 0,9 Pro­mil­le, wor­auf­hin anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Kulm­bach durch­ge­führt wur­de. Der Füh­rer­schein des Unfall­fah­rers wur­de sicher­ge­stellt und das nicht mehr betriebs­be­rei­te Fahr­zeug in Eigen­re­gie abge­schleppt. Ihn erwar­tet nun ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.