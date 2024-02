Dar­auf haben vie­le Inter­es­sier­te schon gewar­tet – der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge bie­tet in die­sem Jahr wie­der die belieb­te Aus­bil­dung zum Juni­or Ran­ger an. Ange­spro­chen sind Jungs und Mäd­chen zwi­schen 6 und 10 Jah­ren, die ger­ne raus­ge­hen, den Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge erfor­schen und den Natur­park-Ran­gern bei ihrer Arbeit über die Schul­ter schau­en und tat­kräf­tig zur Hand gehen möchten.

In der Pfingst­fe­ri­en­wo­che vom 21. bis zum 25.Mai 2024 erfah­ren die Kin­der Inter­es­san­tes über die Ran­ger­ar­beit, die ver­schie­de­nen Lebens­räu­me aber auch die Kul­tur und Geschich­te des Fichtelgebirges.

Nach erfolg­reich absol­vier­ter Aus­bil­dung dür­fen die Kids dann an dem Pro­gramm der bereits bestehen­den Juni­or-Ran­ger Grup­pe des Natur­parks teil­neh­men und auch den gro­ßen Ran­gern bei Aktio­nen künf­tig immer wie­der zur Hand gehen. Die Plät­ze für die Aus­bil­dung sind auf 15 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer begrenzt, wes­halb eine mög­lichst ori­gi­nel­le Bewer­bung der Kids sinn­voll sein dürf­te. Dabei sind der Phan­ta­sie kei­ne Gren­zen gesetzt.

Natur­park-Ran­ger Andre­as Hof­mann meint dazu: „Schreibt, zeich­net, dich­tet oder bastelt uns Ran­gern eine Nach­richt, war­um ihr unbe­dingt die Juni­or-Ran­ger Aus­bil­dung machen wollt. Auch klei­ne selbst gedreh­te Vide­os sind mög­lich – Haupt­sa­che selbst gemacht.“

Die Bewer­bung soll­te bis spä­te­stens 8. April 2024 an die Geschäfts­stel­le des Natur­parks Fich­tel­ge­bir­ge in der Jean-Paul-Stra­ße 9 in Wun­sie­del oder per Mail an info@​naturpark-​fichtelgebirge.​org geschickt werden.