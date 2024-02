Der HSC 2000 Coburg ist am ver­gan­ge­nen Sonn­tag gegen den VfL Ein­tracht Hagen in die Rest­run­de der aktu­el­len Sai­son 23/24 gestar­tet. Ein Spie­ler stand dabei aus einem beson­de­ren Grund nicht im Kader. Links­au­ßen Felix Det­ten­tha­ler wur­de auf­grund sei­ner Stamm­zel­len­spen­de noch geschont. Wie es zu die­ser Spen­de kam und wie die letz­ten Tage für Felix ver­lau­fen sind erzählt er im nach­fol­gen­den Interview.

Hi Felix, du stan­dest beim ver­gan­ge­nen Heim­spiel gegen den VfL Ein­tracht Hagen nicht im Kader. Was war der Grund dafür?

Das stimmt, ich habe letz­te Woche Stamm­zel­len gespen­det und durf­te dann eini­ge Tage kei­nen Sport trei­ben. Der Grund dafür ist, dass sich durch die Stamm­zel­len­ent­nah­me die Milz vor­über­ge­hend ver­grö­ßern kann und in die­ser Pha­se soll­te man auf Kraft- und Kon­takt­sport sowie auf schwe­re kör­per­li­che Arbeit verzichten.

Wie läuft denn der Pro­zess von der Kon­takt­auf­nah­me bis zur Stamm­zel­len­spen­de ab?

Ich habe Ende Dezem­ber Bescheid bekom­men, dass ich als Spen­der für eine Per­son in Fra­ge kom­men wür­de, Stamm­zel­len zu spen­den. Im Janu­ar gab es dann eine Vor­un­ter­su­chung, bei wel­cher der Ablauf mit mir detail­liert bespro­chen wur­de. Anfang Febru­ar stand dann auch schon der Ter­min für die Ent­nah­me der Stamm­zel­len an.

Und wie lief letzt­lich die Stamm­zel­len­spen­de an sich ab und wie fühlt man sich nach so einer Entnahme?

Man muss vor der Ent­nah­me vier Tage lang zwei­mal pro Tag Medi­ka­men­te neh­men, damit sich die Stamm­zel­len­kon­zen­tra­ti­on im Blut erhöht, was für die Ent­nah­me not­wen­dig ist. Der Vor­gang hat ein paar klei­ne Neben­wir­kun­gen, wel­che aber nicht wei­ter dra­ma­tisch sind. Man fühlt sich ähn­lich wie bei einer Grip­pe und all­ge­mein etwas schlapp, aber schon kurz nach der Ent­nah­me wird es dann auch lang­sam wie­der besser.

Ist es für jeden mög­lich, ein poten­zi­el­ler Stamm­zel­len­spen­der zu werden?

Defi­ni­tiv! Jeder hat die Chan­ce dazu, Leben zu ret­ten und muss dafür auch nicht viel tun. Über die DKMS kann man sich die Test­stäb­chen zuschicken las­sen und wird dann über einen Abstrich im Mund in ein System auf­ge­nom­men. Schon kann jede Per­son theo­re­tisch als Spen­der in Fra­ge kommen!

Zum Hin­ter­grund

Alle 12 Minu­ten erhält in Deutsch­land ein Mensch die Dia­gno­se Blut­krebs, welt­weit alle 27 Sekun­den. Blut­krebs ist nach wie vor die häu­fig­ste Ursa­che für krebs­be­ding­te Todes­fäl­le bei Kin­dern. Vie­le Pati­en­ten kön­nen ohne eine lebens­ret­ten­de Stamm­zell­spen­de nicht über­le­ben, und mit der Suche nach geeig­ne­ten Spen­dern beginnt immer auch ein Wett­lauf gegen die Zeit. Je schnel­ler ein „Match“ gefun­den wird, desto grö­ßer sind die Über­le­bens­chan­cen der Pati­en­ten. „Als Felix auf uns zuge­kom­men ist und von sei­ner Aus­wahl erzählt hat, war sofort klar, dass hier alle ande­ren Din­ge in den Hin­ter­grund rücken. Ich fand es bemer­kens­wert, wie gut Felix von Anfang an mit der Situa­ti­on umge­gan­gen ist und dass er mit gutem Bei­spiel in die­ser Situa­ti­on vor­ne­weg geht. In den näch­sten Tagen wer­den wir ihn wie­der kon­ti­nu­ier­lich in den Trai­nings­pro­zess zurück­füh­ren und dann wird er aller Vor­aus­sicht nach bereits am Frei­tag bei unse­rem Spiel in Dor­ma­gen wie­der mit dabei sein kön­nen“, so HSC-Geschäfts­füh­rer und Trai­ner Jan Gorr. Der HSC 2000 Coburg wird im Rah­men eines der kom­men­den Heim­spie­le eine wei­te­re Stamm­zel­len Regi­strie­rungs­ka­ti­on durch­füh­ren, bei wel­cher sich Fans als poten­zi­el­le Stamm­zel­len­spen­der regi­strie­ren las­sen kön­nen! Wei­te­re Infos dazu fol­gen in den kom­men­den Wochen.