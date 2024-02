Zu Beginn der Pas­si­ons­zeit fin­det in der Stadt­kir­che am Ascher­mitt­woch um 19 Uhr in der Stadt­kir­che ein Kan­ta­ten­got­tes­dienst statt. Es erklingt die Kan­ta­te BWV 199 „Mein Her­ze schwimmt im Blut“ von Johann Seba­sti­an Bach. Die Solo-Kan­ta­te für Sopran und Orchester

Die Kan­ta­te, die das The­ma Reue und Buße zum Inhalt hat, zählt als eine der ein­drucks­voll­sten Kan­ta­ten des Tho­mas­kan­tors, obwohl sie sich auf eine klei­ne Beset­zung beschränkt. Soli­stin ist die inter­na­tio­nal renom­mier­te Sopra­ni­stin Marie-Sophie Pol­l­ak, beglei­tet vom Col­le­gi­um musi­cum der Stadt­kir­che unter Lei­tung von KMD Micha­el Dorn. Die Lit­ur­gie und Pre­digt des Got­tes­dien­stes liegt in den Hän­den von Dekan Jür­gen Hacker.

Got­tes­dienst mit Bach­kan­ta­te zum Beginn der Passionszeit

Johann Seba­sti­an Bach (1685–1750): Kan­ta­te „Mein Her­ze schwimmt im Blut“ BWV 199

Marie-Sophie Pol­l­ak, Sopran

Col­le­gi­um musi­cum der Stadtkirche

Lei­tung und Orgel: KMD Micha­el Dorn

Lit­ur­gie und Pre­digt: Dekan Jür­gen Hacker