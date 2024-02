Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che Bay­reuth mit Bach­kan­ta­te zum Beginn der Pas­si­ons­zeit

Zu Beginn der Pas­si­ons­zeit fin­det in der Stadt­kir­che am Ascher­mitt­woch um 19 Uhr in der Stadt­kir­che ein Kan­ta­ten­got­tes­dienst statt. Es…