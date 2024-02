Mit den MLP Aca­de­mics Hei­del­berg ist am heu­ti­gen Faschings­diens­tag der Tabel­len­letz­te der ersten Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga in der Bro­se Are­na zu Gast. Auch wenn die bis­he­ri­ge Bilanz der Hei­del­ber­ger eher „mager“ aus­sieht (aus den ersten 15 Spie­len konn­ten die Hei­del­ber­ger gera­de mal zwei Sie­ge ein­fah­ren), dür­fen genau sol­che Geg­ner nicht unter­schätzt wer­den. Auch bei den Gästen gab es kürz­lich einen Trai­ner­wech­sel der bis­he­ri­ge Head­coach Iisa­lo wur­de am dies­jäh­ri­gen Drei­kö­nigs­tag frei­ge­stellt und nur fünf Tage spä­ter wur­de der jet­zi­ge Trai­ner Ingo Frey­er ins neue Amt beru­fen. Gespannt darf man sein wie der neue Bam­ber­ger Head­coach Arne Wolt­mann sei­ne Mann­schaft nach der Frei­stel­lung des bis­he­ri­gen Head­coach Amiel auf das heu­ti­ge Spiel ein­ge­stellt hat.