Los geht’s am 14. Febru­ar 2024 auch im Land­kreis Bamberg

Vom 14. bis zum 27. Febru­ar fin­det die all­jähr­li­che CO2-Chall­enge statt. Die vier­zehn­tä­gi­ge Mit­mach­ak­ti­on rich­tet sich an alle, die auf spie­le­ri­sche Wei­se Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit in ihren All­tag inte­grie­ren möchten.

Ab Ascher­mitt­woch gibt es jeden Tag auf der Home­page der CO2-Chall­enge abwechs­lungs­rei­che Auf­ga­ben, die den Kli­ma­schutz spie­lend leicht in den Tages­ab­lauf ein­bin­den. Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­be­auf­trag­ten der Regi­on Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in einem neu­en Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur im Kühl­schrank, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche. Uner­war­te­te Hebel kön­nen bei­spiels­wei­se auch die Abfall­ent­sor­gung, das Frei­zeit­ver­hal­ten oder das Ein­kau­fen sein.

Seit 2019 ist es das über­ge­ord­ne­te Ziel der CO2-Chall­enge, Men­schen in der Regi­on und dar­über hin­aus für den Kli­ma­schutz zu begei­stern. Damals im Pro­jekt­team auch Tama­ra Moll, inzwi­schen Lei­te­rin des Fach­be­rei­ches Kli­ma­schutz am Land­rats­amt Bam­berg, die gemein­sam mit ihren Mit­strei­ten­den sogar mit dem begehr­ten Haupt­preis des Bun­des­wett­be­wer­bes „Kli­ma­ak­ti­ve Kom­mu­ne“ aus­ge­zeich­net wur­de. Seit­her wur­de das Pro­jekt ste­tig wei­ter­ent­wickelt, sodass man inzwi­schen über die CO2-Chall­enge Web-App direkt die eige­nen per­sön­li­chen CO2-Ein­spa­run­gen berech­nen und Nach­hal­tig­keits­punk­te sam­meln. Damit kann man sich nun auch mit der eige­nen Fami­lie oder dem Freun­des­kreis mes­sen – wer schafft es am Ende am mei­sten CO2 ein­zu­spa­ren und die mei­sten Nach­hal­tig­keits­punk­te zu sammeln?

Natür­lich win­ken auch die­ses Jahr wie­der tol­le Prei­se (Kom­po­ster, regio­na­le Ess-Kör­be, eine Aus­wahl an Büchern) bei der CO2-Chall­enge, die über die Social-Media-Kanä­le der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ver­ge­ben wer­den. Um im Los­topf zu lan­den, lohnt es sich, die Social-Media-Kanä­le zur Ver­brei­tung der Chall­enge zu nut­zen. Auf die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner war­ten tol­le Prei­se für mehr Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit im All­tag. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Gewinn­spiel sind auf der Home­page sowie auf den Instagram‑, X- und Face­book-Sei­ten der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu finden.

Wei­te­re Details zur CO2-Chall­enge gibt es unter www​.co2chall​enge​.net.