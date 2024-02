Vom 14. Febru­ar bis zum 27. Febru­ar fin­det die jähr­li­che CO2-Chall­enge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg statt. Die vier­zehn­tä­gi­ge Mit­mach­ak­ti­on rich­tet sich an alle, die auf spie­le­ri­sche Wei­se Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit in ihren All­tag inte­grie­ren möch­ten. Beson­ders erfreu­lich: Die im letz­ten Jahr erfolg­reich ein­ge­führ­te Schul­chall­enge fin­det auch in die­sem Jahr wie­der statt

„Ab Ascher­mitt­woch fin­den sich jeden Tag auf der Home­page der CO2-Chall­enge und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg neue Inspi­ra­tio­nen, Kli­ma­schutz im eige­nen Tages­ab­lauf zu inte­grie­ren“, erläu­tert die Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te Anika Lei­mei­ster, die auch am Pro­jekt mit­ge­wirkt hat.

Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­ma­na­ger und ‑mana­ge­rin­nen der Metro­pol­re­gi­on Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in einem neu­en Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur im Kühl­schrank, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche. Uner­war­te­te Hebel kön­nen sich bei­spiels­wei­se auch bei der Abfall­ent­sor­gung, im Frei­zeit­ver­hal­ten und beim Ein­kau­fen fin­den. Das Ziel der CO2-Chall­enge ist daher kein gerin­ge­res, als Men­schen in der Regi­on und dar­über hin­aus für Kli­ma­schutz zu begeistern.

Die CO2-Schul­chall­enge greift die­se The­men eben­falls auf und wur­de spe­zi­ell für Schul­klas­sen aller Jahr­gangs­stu­fen und Schul­ar­ten kon­zi­piert. Die Inhal­te sind leicht in den Schul­all­tag zu inte­grie­ren und ver­mit­teln Spaß am Kli­ma­schutz. Es gibt zwei ver­schie­de­ne Mate­ri­al­sets: Für Grund­schü­ler und ‑schü­le­rin­nen bzw. bis maxi­mal Jahr­gangs­stu­fe 6 in ana­lo­ger Form als Lap­book und ein Set für wei­ter­füh­ren­de Schu­len in digi­ta­ler Form als Power­Point-Port­fo­lio. Die Mate­ria­li­en kön­nen unter www​.co2chall​enge​.net/​s​c​h​u​l​c​h​a​l​l​e​nge kosten­los her­un­ter­ge­la­den wer­den. Die Schul­chall­enge beginnt eben­falls am 14. Febru­ar, dau­ert aber etwas län­ger als die CO2-Chall­enge und endet am 30. März 2024. Beim Schul­chall­enge-Gewinn­spiel kön­nen sich Klas­sen, einen von fünf Bil­dungs­work­shops von Bil­dung trifft Ent­wick­lung (BtE) sichern.

„Die CO2-Chall­enge bie­tet eine gute Gele­gen­heit, inner­halb von zwei Wochen mehr über Kli­ma­schutz im All­tag zu erfah­ren und die­sen lang­fri­stig im All­tag ein­zu­bin­den. Jede noch so klei­ne Ein­spa­rung, durch jeden ein­zel­nen von uns, erzeugt in der Sum­me einen gro­ßen Hebel im Kli­ma­schutz“, so Land­rat Chri­sti­an Meißner.

Unter www​.co2chall​enge​.net ist die CO2-Chall­enge Web-App zu fin­den. Mit die­ser ist es direkt mög­lich, sei­ne per­sön­li­chen CO2-Ein­spa­run­gen zu berech­nen und Nach­hal­tig­keits­punk­te zu sam­meln. Damit kann man sich nun auch mit der eige­nen Fami­lie oder dem Freun­des­kreis mes­sen, so dass sich die Fra­ge stellt: Wer schafft es am Ende, am mei­sten CO2 zu spa­ren und die mei­sten Nach­hal­tig­keits­punk­te zu sammeln?

Zudem gibt es in die­sem Jahr eine Neue­rung: Ein­ge­führt wer­den klei­ne Hel­fer­lein (litt­le savers) in Form von Stickern, die die Kli­ma­schutz­kam­pa­gne beglei­ten und in humor­vol­ler Art an den indi­vi­du­el­len Kli­ma­schutz erinnern.

Über die Mög­lich­keit hin­aus, durch die CO2 Chall­enge neu­es Wis­sen zu sam­meln, besteht außer­dem die Chan­ce etwas zu gewin­nen. Das Gewinn­spiel läuft über die Social-Media-Kanä­le der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, hier gibt es auch Infor­ma­tio­nen wie man teil­neh­men kann. Auf die Gewin­ner und Gewin­ne­rin­nen war­ten tol­le Prei­se wie Kom­po­ster, regio­na­le Ess-Kör­be und eine Aus­wahl an Büchern.

Alles wei­te­re rund um die CO2-Chall­enge gibt es unter www​.co2chall​enge​.net zu finden.