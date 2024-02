HOF. Am Sonn­tag nahm ein unbe­kann­ter Täter einer 15-Jäh­ri­gen gewalt­sam ihr Smart­phone weg und flüch­te­te. Dabei erlitt das Mäd­chen Ver­let­zun­gen im Gesicht. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof sucht Zeugen.

Am Sonn­tag­abend hielt sich die 15-Jäh­ri­ge auf dem Spiel­platz in der Rau­schen­bach­stra­ße / Alsen­ber­ger Stra­ße in Hof auf. Gegen 18.20 Uhr kam ein Mann auf das Mäd­chen zu und for­der­te sie auf, ihr Smart­phone her­aus­zu­ge­ben. Als die 15-Jäh­ri­ge dies ver­wei­ger­te, schlug der Mann zu, riss das Han­dy an sich und flüch­te­te in Rich­tung Jenasteg. Das Mäd­chen wand­te sich anschlie­ßend an Pas­san­ten, wel­che die Poli­zei ver­stän­dig­ten. Umge­hend ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men nach dem Täter ver­lie­fen ohne Ergeb­nis. Kräf­te des Ret­tungs­dien­stes brach­ten die 15-Jäh­ri­ge mit Gesichts­ver­let­zun­gen in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 40 Jah­re alt

kur­zes Haar

wei­ßer Kapuzenpullover

unge­pfleg­te Erscheinung

Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.