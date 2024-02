Enga­ge­ment im Brei­ten­sport hat Tra­di­ti­on – Wür­di­gung des Ehrenamts

Eine der Jugend­mann­schaf­ten der Junio­ren­för­der­ge­mein­schaft Stei­ger­wald e.V. in Bur­ge­brach freut sich über ihre neue Spiel­be­klei­dung: Am Mon­tag ( 5. Febru­ar) hat ihnen Mar­cel Boi­ger, Kom­mu­nal­be­treu­er der Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) einen hoch­wer­ti­gen Tri­kots­atz über­ge­ben. 1. Vor­stand Ingo Bäu­er­lein und 3. Vor­stand und 2. Bür­ger­mei­ster Peter Pfohl­mann haben ihn ent­ge­gen­ge­nom­men. Die Unter­stüt­zung von Ver­ei­nen hat beim Bay­ern­werk eine lan­ge Tra­di­ti­on: „Wir för­dern den Brei­ten­sport, weil er Gro­ßes lei­stet und ohne das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment vie­ler Mit­bür­ger nicht mög­lich wäre“, sagt der Kom­mu­nal­be­treu­er. Sport för­de­re neben der Gesund­heit Team­geist, Dis­zi­plin und Respekt, alles, was ein gutes gesell­schaft­li­ches Mit­ein­an­der aus­ma­che. „Als regio­na­les und kom­mu­nal ver­wur­zel­tes Unter­neh­men füh­len wir uns mit­ver­ant­wort­lich für die Gestal­tung des gesell­schaft­li­chen Lebens“, betont Mar­cel Boi­ger. Bei der Nach­wuchs­för­de­rung sehe sich das Bay­ern­werk als inno­va­ti­ver und größ­ter regio­na­ler Strom­ver­teil­netz­be­trei­ber des Lan­des beson­ders in der Pflicht.

