Ita­li­en – und doch nicht Ita­li­en: Das ist Süd­ti­rol. Don­nert man vom Bren­ner süd­wärts, beherr­schen end­lo­se Apfel­plan­ta­gen das Bild, ein­ge­rahmt von mono­to­nen Fels­flan­ken. Abseits der Auto­bahn jedoch fin­det sich eine facet­ten­rei­che Schatz­tru­he vol­ler Natur und Kul­tur, deren Geheim­nis­se sich dem erschlie­ßen, der sich Zeit nimmt für Land und Leu­te. Denn Süd­ti­rol, das ist viel mehr als Ber­ge & Bur­gen, als Speck & Ski, als Drei Zin­nen und Ort­ler, als Waa­le und Weih­was­ser, als Wol­ken­stein und Wanderwege!

Wal­ter Stein­berg hat drei Jah­re in Bri­xen gelebt und Süd­ti­rol neben sei­ner Tätig­keit als Ent­wick­lungs­in­ge­nieur in der Foto­tech­nik lie­ben gelernt. So sehr, dass die Idee, auf die ita­lie­ni­sche Alpen­süd­sei­te für eine Rei­se­re­por­ta­ge zurück­zu­keh­ren, schon lan­ge in sei­nem Kopf her­um­gei­ster­te. 2017 begann er, gemein­sam mit sei­ner Frau, der Bio­lo­gin Dr. Sig­lin­de Fischer, die­se Idee in die Tat umzu­set­zen. Stets mit dabei: Misch­lings­hün­din Motte.

Die drei durch­wan­der­ten zunächst die Dolo­mi­ten von Ost nach West, spä­ter die Sarn­ta­ler Alpen, die Texel- und die Ort­ler­grup­pe. Über­wäl­ti­gend schö­ne Berg­pan­ora­men, blü­hen­de Almen, ein­sa­me Berg­seen und ein­ma­li­ge Begeg­nun­gen mit Mur­mel­tier, Stein­bock & Co haben sie fest­ge­hal­ten. Im Vinsch­gau und Ahrn­tal besu­chen sie Bild­hau­er. Bau­ern zei­gen, wie sie mit viel Herz­blut den Schatz regio­na­ler Pro­duk­te hüten. Auch das Geheim­nis der pracht­voll gestick­ten Leder­ho­sen und ‑gür­tel, die wohl jeder schon ein­mal auf einem der zahl­rei­chen Feste Süd­ti­rols gese­hen hat, wird gelüf­tet. Eine Süd­ti­ro­ler Blas­ka­pel­le ließ sich über Flü­gel­horn und Posau­ne schauen.

Den Charme Süd­ti­rols in Stadt und Land, das tra­di­ti­ons­ge­präg­te, aber auch das moder­ne Leben der Süd­ti­ro­ler haben Stein­berg und Fischer in die­ser facet­ten­rei­chen Rei­se­re­por­ta­ge ein­ge­fan­gen. Immer haben sie dabei ein wach­sa­mes Auge auf die zahl­rei­chen Klein­ode ent­lang ihres Weges geworfen.

Eine bril­li­an­te Mul­ti­vi­si­ons­rei­se auf höch­stem foto­gra­fi­schen und tech­ni­schen Niveau mit inten­si­ven Ein­blicken ins Land, dazu unter­halt­sam und doch infor­ma­tiv kommentiert!

Kar­ten für die Ver­an­stal­tung am 15.03.2024 in Bam­berg, Bai­er­s­dorf – Jahn­hal­le sind ab sofort unter www​.rei​se​-mit​-frank​.de erhältlich.