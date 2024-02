Mit einer Spen­de von 2.500 € und bei der Über­ga­be noch­mals ein­ge­sam­mel­ten wei­te­ren 500 €, ins­ge­samt also stol­zen 3.000 €, unter­stütz­te der Rota­ry Club Bay­reuth – Wil­hel­mi­ne gemäß sei­nem Mot­to „Nach innen Freund­schaft. Nach außen Hil­fe.“ die psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung (PSNV) Bayreuth/​Kulmbach, die im Wesent­li­chen von Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des Kreis­ver­ban­des Bay­reuth des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, aber auch ande­rer Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen gestellt wird.

Die Ein­satz­kräf­te der PSNV wer­den immer dann alar­miert, wenn ein Unglück gesche­hen ist und unmit­tel­bar Geschä­dig­te oder deren Ange­hö­ri­ge benach­rich­tigt oder betreut wer­den müs­sen. Dies kann die Über­brin­gung einer Todes­nach­richt sein, genau­so wie die Betreu­ung von Geschä­dig­ten oder Zeu­gen eines schlim­men Unfalls. Aber auch die Nach­be­treu­ung von Ein­satz­kräf­ten gehört zu den Auf­ga­ben der Bay­reu­ther PSNV.

Ins­ge­samt rund 40 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes, des Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bun­des, der Feu­er­wehr und des THW, sowie der kirch­li­chen Not­fall­seel­sor­ge kön­nen rund um die Uhr alar­miert werden.

Die ehren­amt­li­chen Kräf­te, die ihre Tätig­keit in ihrer Frei­zeit aus­üben, rücken meist in Zwei­er-Teams mit ihren Pri­vat­fahr­zeu­gen an die Ein­satz­stel­le aus. Sie über­neh­men hier die not­wen­di­ge Erstbetreuung.

Im Jahr 2023 fuh­ren die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zu ins­ge­samt 84 Ein­sät­zen, betreu­ten 307 Per­so­nen und lei­ste­ten ins­ge­samt 400 Einsatzstunden.

Hier­bei han­delt es sich um ehren­amt­li­che Tätig­keit, die auf die Unter­stüt­zung durch Spen­den ange­wie­sen ist. Kosten­in­ten­siv ist auch die min­de­stens ein­mal jähr­li­che zwin­gend not­wen­di­ge Super­vi­si­on der Ein­satz­kräf­te durch exter­ne Fachleute.

Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der PSNV sind daher sehr dank­bar, dass der Bay­reu­ther Rota­ry Club Wil­hel­mi­ne, die­se wich­ti­ge Arbeit mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de von 2.500 € unterstützte.

Der Lei­ter PSNV, Hei­ko Pöhnl, vom BRK Kreis­ver­band Bay­reuth stell­te am ver­gan­ge­nen Diens­tag bei einem Club­abend den Mit­glie­dern des Rota­ry Clubs Bay­reuth-Wil­hel­mi­ne in einem über­aus beein­drucken­den Vor­trag die wich­ti­ge Arbeit der psy­cho­so­zia­len Not­fall­ver­sor­gung vor. An die­sem Abend kamen noch­mals wei­te­re 500 € an Spen­den­gel­dern zusammen.

Ins­ge­samt hat der Bay­reu­ther Rota­ry Club Wil­hel­mi­ne somit 3.000 € für die PSNV Bayreuth/​Kulmbach gespendet.

„Wir kön­nen jeden gespen­de­ten Euro für unse­re ehren­amt­li­che Arbeit sehr gut gebrau­chen. Die Gel­der wer­den in Aus­rü­stung und die Wei­ter­bil­dung mei­ner Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den inve­stiert. Vie­len Dank noch­mals an alle Spen­de­rin­nen und Spen­der des Rota­ry Clubs Bay­reuth-Wil­hel­mi­ne“, so Hei­ko Pöhnl.