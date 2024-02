Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Schmuck und Beklei­dung stahl eine 15jährige am Sams­tag­nach­mit­tag in der Innen­stadt. Als eine Ver­käu­fe­rin sie dar­auf ansprach, stieß sie die­se weg und ver­such­te weg­zu­lau­fen, was ihr jedoch nicht gelang. Den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten gegen­über gab sie einen fal­schen Namen an. Nach kur­zen Ermitt­lun­gen konn­te jedoch schnell die Mut­ter aus­fin­dig gemacht wer­den. Die­se hol­te ihre Toch­ter schließ­lich bei der Poli­zei ab.

Aus­ein­an­der­set­zung an der Kettenbrücke

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen kurz nach 02.00 Uhr kam es auf der Ket­ten­brücke zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Hier­bei wur­den min­de­stens zwei Per­so­nen u.a. belei­digt. Die Poli­zei bit­tet Zeu­gen, die Anga­ben zu dem Vor­fall machen kön­nen, sich unter der Tel. 0951/ 9129210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Abbie­gen­der Rad­fah­rer über­sah über­ho­len­den Radfahrer

RAT­TELS­DORF. Auf der B 4 zwi­schen Brei­ten­güß­bach und Rat­tels­dorf fuhr ein 45-jäh­ri­ger Mann mit sei­nen Pedelec und bog nach links ab, um auf den Rad­weg ein­zu­fah­ren. Zu die­sem Zeit­punkt setz­te bereits eine 35-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw zum Über­ho­len an. Es kam zur Kol­li­si­on zwi­schen den bei­den, wodurch der Rad­fah­rer stürz­te und sich leicht an Schul­ter, Hand­ge­lenk und Ellen­bo­gen ver­letz­te. Am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 1.000, – EUR. Am Pkw wur­de die rechts die Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt sowie der Front­schein­wer­fer beschä­digt. Es ent­stand am Pkw ein Sach­scha­den i.H.v. 500,- EUR.

Gepark­ten schwar­zen Pas­sat ange­fah­ren und geflüchtet

HALL­STADT. Auf dem Kun­den­park­platz an der Markt­scheu­ne wur­de Sams­tag­mit­tag ein schwar­zer VW Pas­sat an der Heck­stoß­stan­ge ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ einen Sach­scha­den i.H.v. 2.000,- EUR und flüch­te­te von der Unfall­stel­le, ohne sich wei­ter um den Scha­den zu küm­mern. Da die Geschä­dig­te nur kurz weg war, konn­te die Unfall­zeit zwi­schen 12.10 Uhr und 12.14 Uhr ein­ge­grenzt wer­den. An der Scha­dens­stel­le blieb roter Fremd­lack zurück, wes­halb von einer roten Wagen­far­be aus­ge­gan­gen wird.

Wer hat den Unfall beob­ach­tet oder kann sonst Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher bzw. zum Fahr­zeug geben. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129310 entgegen.

Betrun­ken mit dem Fahr­rad gefahren

MEM­MELS­DORF. Auf der Kreis­stra­ße BA 5 fiel einem Ver­kehrs­teil­neh­mer auf, wie ein Rad­fah­rer in star­ker Schlan­gen­li­nie fuhr und wäh­rend der Fahrt immer wie­der vom Fahr­rad fiel. Der Rad­fah­rer wur­de vom Ver­kehrs­teil­neh­mer auf­ge­for­dert abzu­stei­gen und sein Rad zu schie­ben. Dies lehn­te der Rad­fah­rer ab und fuhr wei­ter in Rich­tung Wei­chen­dorf. Der Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei. Von der ein­ge­trof­fe­nen Poli­zei­strei­fe wur­de 29-jäh­ri­gen Rad­fah­rer kurz dar­auf in der Böschung lie­gend neben der Fahr­bahn fest­ge­stellt. Es wur­de ein Alko­test durch­ge­führt. Die­ser Test ergab einen Wert von 2,58 Pro­mil­le. Was eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Fol­ge hat­te. Dem 29-jäh­ri­gen droht nun eine Geld­stra­fe und die Ent­zie­hung der Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Sams­tag­nach­mit­tag woll­te ein 19-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger mit sei­nem Vw-Trans­por­ter auf der Brei­ten­ba­cher Str. vom Fahr­bahn­rand los­fah­ren und Rich­tung Forch­heim wei­ter­fah­ren. Hier­bei über­sah er einen in glei­cher Rich­tung fah­ren­den Pkw, Audi, im flie­ßen­den Ver­kehr, wes­halb es zur Kol­li­si­on kam. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der Trans­por­ter noch auf einen davor gepark­ten Pkw, Seat, gescho­ben. Die Betei­lig­ten blie­ben unver­letzt. Es ent­stand Gesamt­scha­den von ca. 11.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Beim Links­ab­bie­gen von der Wil­ly-Brandt-Allee in die Hans-Böck­ler-Stra­ße miss­ach­te­te am Sams­tag­mit­tag ein 29-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw VW den Vor­rang eines ent­ge­gen­kom­men­den 16-jäh­ri­gen Leicht­kraf­t­rad­fah­rers. Trotz Voll­brem­sung konn­te der Jugend­li­che einen Zusam­men­stoß mit dem Pkw nicht mehr ver­hin­dern und prall­te dem Pkw in die rech­te Sei­te. Bei der Kol­li­si­on erlitt er leich­te Ver­let­zun­gen, wes­halb ihn der Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus trans­por­tie­ren muss­te. Am Auto ent­stand ca. 2500.- und am Leicht­kraft­rad ca. 1500.- Euro Sachschaden.

Son­sti­ges

Herolds­bach. Am Sams­tag­abend gin­gen meh­re­re Beschwer­de­an­ru­fe von Anwoh­nern im Bereich des Bus­bahn­ho­fes bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim über einen jun­gen Mann ein, der dort die gan­ze Gegend mit einer gro­ßen Musik­box über­mä­ßig beschal­len soll. Als die Strei­fe vor Ort ein­traf, zeig­te er sich zunächst ein­sich­tig und ver­sprach die Beschal­lung zu unter­las­sen. Als etwa zwei Stun­den spä­ter wie­der Anru­fe wegen zu lau­ter Musik bei der Poli­zei ein­gin­gen, konn­te der 18-Jäh­ri­ge erneut vor Ort ange­trof­fen wer­den. Dies­mal jedoch stell­ten die Beam­ten jedoch sei­ne Musik­box sicher und er erhält eine Anzei­ge wegen Ruhestörung.

Forch­heim. Wäh­rend der Strei­fen­fahrt durch die Innen­stadt konn­ten am Sonn­tag um 02:30 Uhr zwei Män­ner Anfang 30 fest­ge­stellt wer­den, wel­che in der Bam­ber­ger Stra­ße auf den Geh­weg und gegen eine Haus­wand uri­nier­ten. Auf Anspra­che durch die Beam­ten zeig­ten sie sich eher unein­sich­tig. Eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Rad­fah­rer angefahren

LICH­TEN­FELS Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Sams­tag­nach­mit­tag in der Kro­na­cher Stra­ße. Einem 22jähriger Pkw-Fah­rer wur­de es wäh­rend der Auto­fahrt so schlecht, dass er einen 75jährigen Fahr­rad­fah­rer über­sah und anfuhr. Der Rad­fah­rer kam hier­bei zu Sturz und muss­te ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Umge­fal­le­ner Baum

BAD STAF­FEL­STEIN Glück hat­te am 64jähriger Pkw-Fah­rer in der Vier­zehn­hei­li­ge­ner Stra­ße. Die­ser über­sah einen gera­de umge­stürz­ten Baum, wel­cher auf der Fahr­bahn lag. Zum Glück tou­chier­te der Pkw den Baum jedoch nur leicht, so dass es zu kei­nen Schä­den kam. Der umge­stürz­te Baum wur­de im Anschluss von der Feu­er­wehr beseitigt.