Ein Stück mehr Versorgungssicherheit

Gute Nach­richt für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Coburg: die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung ist wie­der ein biss­chen bes­ser gewor­den. Vor knapp drei Wochen hat der Haus­arzt Andre­as Ger­hardt in Ahorn eine Pra­xis eröff­net. Dass die Neu­an­sied­lung einer All­ge­mein­arzt-Pra­xis Wirk­lich­keit gewor­den ist, war unter ande­rem dem gemein­sa­men Enga­ge­ment der Gemein­de Ahorn und des Land­krei­ses Coburg unter dem Dach der „Gesund­heits­re­gi­onplus“ von Stadt und Land­kreis zu verdanken.

Dem­entspre­chend zufrie­den zeig­te sich Land­rat Seba­sti­an Straubel, als er gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Mar­tin Fin­zel, Doro­thee Ger­hardt (Lei­ter des Sozi­al­be­reichs der Gemein­de Ahorn) und Vanes­sa Kai­ser von der „Gesund­heits­re­gi­onplus“ der neu­en Pra­xis einen Besuch abstat­te­te: „Die­se neue Pra­xis zeigt, wie es funk­tio­nie­ren kann, die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu sichern: Wenn Land­kreis und Kom­mu­ne Hand in Hand arbei­ten.“ Den Ter­min für den Besuch in Ahorn hat­ten die bei­den Kom­mu­nal­po­li­ti­ker bewusst erst eine gewis­se Zeit nach die Pra­xis­er­öff­nung gelegt. „In erster Linie geht es hier ja nicht um uns, son­dern um die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die erst ein­mal ver­sorgt wer­den soll­ten. Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung ist wich­tig“, erklär­te Mar­tin Finzel.

Die neue Pra­xis befin­det sich in den Räu­men der ehe­ma­li­gen Zahn­arzt­pra­xis des Ehe­paa­res Dres. Pfef­fer. Dort wird Andre­as Ger­hardt so lan­ge prak­ti­zie­ren, bis das Bau­pro­jekt für Woh­nen und Leben am Ahor­ner Berg fer­tig ist. Dann erfolgt der Umzug dort hin. Die neue Arzt­pra­xis berei­chert nun das medi­zi­ni­sche Ange­bot der „Gesund­heits­re­gi­onplus Cobur­ger Land“. Sie wird im Land­rats­amt Coburg koor­di­niert, stellt aber eine gemein­sa­me Ein­rich­tung von Stadt und Land­kreis Coburg dar. Um die Neu­an­sied­lung auf den Weg zu brin­gen, stan­den Andre­as Ger­hard sowie die Gemein­de Ahorn in einem engen Aus­tausch mit der Geschäfts­stel­le der „Gesund­heits­re­gi­onplus“ mit Lea Hell­beck und Vanes­sa Kai­ser. Eine ihrer Auf­ga­ben ist es näm­lich, Arzt­nach­fol­gen auf den Weg zu brin­gen und gut zu begleiten.

Andre­as Ger­hardt ist bereits seit über 20 Jah­ren als All­ge­mein­arzt tätig und hat auf­grund enger fami­liä­rer Ver­bin­dun­gen sei­nen Lebens­mit­tel­punkt bewusst wie­der zurück in den Land­kreis Coburg gelegt. Die Gemein­de Ahorn, wo einst sein Groß­va­ter leb­te, lie­ge ihm am Her­zen, sag­te der Arzt: „Ich freue mich auf den per­sön­li­chen Kon­takt mit den Men­schen der Regi­on.“ Gemein­sam mit sei­nem Pra­xis­team hat er die ersten Wochen bereits gut gemei­stert und auch noch Kapa­zi­tä­ten für wei­te­re Pati­en­tin­nen und Patienten.