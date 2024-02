KON­ZERT MIT: Indrek Lei­va­te­gi­ja, Cel­lo pur!

Datum: Frei­tag, 23.02.2024

Uhr­zeit: 19 Uhr, Dau­er 60min.

Live­stream: ja

Künst­ler-Vita

Indrek Lei­va­te­gi­ja

Indrek Lei­va­te­gi­ja begann im Alter von fünf Jah­ren mit dem Cell­o­un­ter­richt bei Reet Mets. Ab 2006 stu­dier­te er an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Mün­chen bei Prof. Wen-Sinn Yang. Dane­ben besuch­te er Mei­ster­kur­se u. a. bei Prof. Troels Sva­ne, Prof. Peter Bruns, Prof. Wolf­gang Boett­cher, Prof. Mart­ti Rou­si und Prof. Alex­an­der Ivashkin.

Indrek Lei­va­te­gi­ja ist 1. Preis­trä­ger meh­re­rer inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be, wie etwa beim »Salieri-Zinetti«-Wettbewerb Vero­na und beim »ESTA«-Wettbewerb Tal­lin. Seit 2011 ist er Sti­pen­di­at des Ver­eins »Yehu­di Menu­hin Live Music Now« und seit 2012 ist er stell­ver­tre­ten­der Solo-Cel­list der Bam­ber­ger Symphoniker

Indrek Lei­va­te­gli­ja spielt Wer­ke von Bach und Glissèes.

KON­ZERT MIT: Kon­stan­tin Rein­feld & Ben­ya­min Nuss

Datum: Frei­tag, 22.03.2024

Uhr­zeit: 19Uhr, Dau­er 60min.

Live­stream: ja

Künst­ler-Vita

Ihre Kon­zer­te sind vir­tuo­se Glanz­lich­ter: Als einer der besten Mund­har­mo­ni­ka-Künst­ler welt­weit bringt Kon­stan­tin Rein­feld gemein­sam mit dem viel­sei­ti­gen Pia­ni­sten und Kom­po­ni­sten Ben­ya­min Nuss fri­schen Wind in die Klas­sik­spar­te. In ihrer Arbeit bewe­gen sie sich frei zwi­schen den Musik­sti­len und ver­bin­den in ihren Pro­gram­men Vir­tuo­si­tät, Wis­sen und schier uner­schöpf­li­che Krea­ti­vi­tät. Der wei­te musi­ka­li­sche Hori­zont reicht dabei von Klas­sik über Jazz bis hin zu Film- und Welt­mu­sik und eröff­net ein vibrie­rend inten­si­ves Hör­erleb­nis. Neben Arran­ge­ments und Tran­skrip­tio­nen klas­si­scher Wer­ke erwei­tert das Duo ste­tig sein Reper­toire durch Auf­trags­kom­po­si­tio­nen. Im Rah­men eines Sti­pen­di­ums der Wer­ner-Richard und Dr. Carl Doer­ken Stif­tung ent­stan­den so sie­ben Stücke für Mund­har­mo­ni­ka und Kla­vier von Miguel Atwood-Fer­gu­son, Masa­shi Hamau­zu, Seba­sti­an Sternal, Eric Roth, Wolf Ker­schek, Johan­nes Marks & Hans-Peter Preu.

Für ihre gemein­sa­me CD „Debut“ mit Tran­skrip­tio­nen von Bach bis Chick Corea erhiel­ten die bei­den Musi­ker 2019 den Opus Klas­sik in der Kate­go­rie „New­co­mer Instru­men­tal“. Seit­her bespielt das Duo in zahl­rei­chen Kon­zer­ten nicht nur klas­si­sche Kon­zert­sä­le wie das Gewand­haus Leip­zig oder das Neckar­fo­rum Ess­lin­gen, son­dern fühlt sich auch in Clubs wie der Jazz Hall Ham­burg zuhause.

Beset­zung:

Kon­stan­tin Rein­feld – Mundharmonika

Ben­ya­min Nuss – Piano