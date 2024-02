Seit Jah­ren gibt der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim den Feri­en­pass für die Kin­der und Jugend­li­chen im Land­kreis Forch­heim her­aus. Die­sen ziert seit über zehn Jah­ren ein von Kin­dern und Jugend­li­chen gestal­te­tes Deckblatt.

Daher sind auch 2024 die gro­ßen und klei­nen Künst­ler und Künst­le­rin­nen im Land­kreis auf­ge­ru­fen sich im Rah­men eines Wett­be­wer­bes an der Gestal­tung des Titel­blat­tes zu beteiligen.

Das Mot­to des dies­jäh­ri­gen Wett­be­wer­bes lautet:

„Wenn ich König/​Königin von Deutsch­land wäre“

Zu die­sem The­ma sind die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen auf­ge­ru­fen, Fotos, Zeich­nun­gen, Gemäl­de oder ande­re zwei­di­men­sio­na­le Kunst­wer­ke ein­zu­rei­chen. Der Fan­ta­sie und dem Inhalt sind hier weni­ge Gren­zen gesetzt. Ein­ge­reicht wer­den darf alles, was auf ein DIN A 4 Blatt im Hoch­for­mat passt. Mit­ma­chen darf jeder zwi­schen 6 und 18 Jah­ren. Das Bild darf kei­ne Schrift­zü­ge wie KJR Forch­heim, Feri­en­pass 2024 oder das Logo des KJR ent­hal­ten, da wir die­se Infor­ma­tio­nen selbst hin­zu­fü­gen werden.

Die Kunst­wer­ke dür­fen foto­gra­fiert, am Com­pu­ter erstellt, gemalt oder gezeich­net wer­den. Wich­tig ist, dass ihr die Bil­der selbst erstellt und auf der Rück­sei­te euren Namen, Alter und Adres­se mit Tele­fon­num­mer und E‑Mail Adres­se ver­merkt, damit die Preis­ver­ga­be auch an die rich­ti­gen Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen erfol­gen kann.

Die Bil­der kön­nen bis ein­schließ­lich 31.03.2024 in der Geschäfts­stel­le des KJR Forch­heim abge­ge­ben werden.

Die 200 Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen, deren Bil­der in die nähe­re Aus­wahl kom­men, erhal­ten einen Feri­en­pass umsonst. Dar­über hin­aus sind auch in die­sem Jahr wie­der tol­le Prei­se aus­ge­lobt. Der erste Platz ist mit einem Preis in Höhe von ca. 75 EUR dotiert, der zwei­te Platz mit einem Preis in Höhe von 50 EUR, und der drit­te Platz erhält einen Preis über ca. 25 EUR.

Kreis­ju­gend­ring Forch­heim, Äuße­re Nürn­ber­ger Str. 1, 91301 Forchheim