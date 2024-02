Der „satanar­chäolü­ge­ni­al­ko­h­öl­li­sche Wunsch­punsch“ bringt schon im Titel vie­le Buch­sta­ben mit, die so eigent­lich nicht zusam­men­pas­sen. In sei­nem Jugend­ro­man hat Micha­el Ende mehr als ein Wort­spiel ver­steckt. Doch das alles hat Lot­ta Rauscher nicht davon abge­hal­ten, die­ses Buch am Mitt­woch­nach­mit­tag zum Vor­le­se­wett­be­werb in die Rück­ert­schu­le mit­zu­brin­gen. Genau­so wie die ande­ren sie­ben Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen durf­te sie den ersten Text zum Cobur­ger Stadt und Kreis­ent­scheid für den bun­des­wei­ten Vor­le­se­tag des Bör­sen­ver­eins des Deut­schen Buch­han­dels selbst auswählen.

„Beim Vor­le­sen ach­ten wir dann auf die Aus­wahl, die Inter­pre­ta­ti­on und die Tech­nik“, beschreibt Andrea Burgs­mül­ler von der Stadt­bü­che­rei Coburg die Arbeit der Jury. Neben ihr haben noch die Vor­jah­res­sie­ge­rin Lara Sto­randt, die Kin­der­be­auf­trag­te der Stadt, Karin Burk­hardt-Zese­witz, der Kin­der­buch­au­tor Chri­sti­an Selt­mann und Schul­amts­di­rek­to­rin Ulri­ke Zet­tel­mei­er beson­ders auf­merk­sam zuge­hört. Orga­ni­siert haben den Kreis­ent­scheid die Stadt­bü­che­rei und die Buch­hand­lung Riemann.

In der zwei­ten Run­de muss­ten alle Kin­der dann einen ihnen unbe­kann­ten Text vor­le­sen. In der Addi­ti­on bei­der Run­den hat­te Lot­ta ganz knapp die Nase vorn. Wir drücken der Sechst­kläss­le­rin des Gym­na­si­ums Casi­mi­ria­num für den Bezirks­ent­scheid in ein paar Wochen alle Daumen.

Infor­ma­tio­nen zum Vor­le­se­wett­be­werb erhal­ten Sie unter: www​.vor​le​se​wett​be​werb​.de