Zum ersten Mal fei­er­te die Kir­che Kun­ter­bunt im Pfarr- und Deka­na­tes­zen­trum St. Augu­stin ein Fest unter dem Mot­to „hel­den­haft“. Fast 400 Gäste folg­ten der Ein­la­dung und tra­fen sich in kun­ter­bun­ten Kostü­men. Genau so kun­ter­bunt wie die Gäste waren auch die zahl­rei­chen Aktiv- und Krea­tiv­sta­tio­nen, an denen die Gäste basteln, toben und sich stär­ken konnten.

Die Fei­er­zeit fand in der Kir­che St. Augu­stin statt. Das Anspiel und die Andacht erzähl­ten von der Aus­er­wäh­lung Davids zum näch­sten König. Umrahmt wur­de die Fei­er­zeit mit hel­den­haf­ten Lie­dern, vor­ge­tra­gen von der Band der Kir­che Kunterbunt.

Mit köst­li­chen All­gäu­er Käse­spät­ze ende­te die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg hel­den­haft lecker.

Einen aus­führ­li­chen Bericht mit vie­len Fotos gibt es unter kiku​co​.de.

Die näch­ste Kir­che Kun­ter­bunt fin­det am 27.04.2024 im Hof­gar­ten statt.

Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt des CVJM Coburg, den Kir­chen­ge­mein­den St. Moriz, Johan­nes­kir­che, Katha­ri­na-von-Bora Gemein­de und der ev.-luth. Gesamt­kir­chen­ge­mein­de Coburg mit Unter­stüt­zung der Pfarr­ge­mein­de St. Augustin.