Der mit Abstand dienst­äl­te­ste Spie­ler des HSC 2000 Coburg bleibt ein wei­te­res Jahr an Bord: Publi­kums­lieb­ling Flo­ri­an Bil­lek (35) hat sei­nen Ver­trag um ein wei­te­res Jahr ver­län­gert und wird bis zum Ende der kom­men­den Sai­son das Tri­kot des HSC tra­gen. Bil­lek spielt bereits seit 2014 beim HSC und wird damit in sei­ne elf­te Sai­son bei den Cobur­gern gehen – wenn es nach Plan läuft, wird die Spiel­zeit 2024/2025 die letz­te in der Pro­fi­kar­rie­re des Rechts­au­ßen sein.

„In den vie­len Jah­ren habe ich Coburg als mei­ne Hei­mat lie­ben gelernt. Ich füh­le mich hier zuhau­se und es ist seit vie­len Jah­ren mein Wunsch gewe­sen, das HSC-Tri­kot auch in mei­ner letz­ten Sai­son als Pro­fi­hand­bal­ler tra­gen zu dür­fen. Die­sen Abschluss mei­ner Kar­rie­re habe ich mir gewünscht und ich wer­de die letz­ten ein­ein­halb Jah­re wei­ter­hin alles für den HSC und für unse­re Fans geben“, sagt Flo­ri­an Billek.

Der lang­jäh­ri­ge Lei­stungs­trä­ger hat beim HSC von den Anfän­gen im Jahr nach dem Wie­der­auf­stieg in die 2. Bun­des­li­ga bis zu zwei Sai­sons in der 1. Liga alle Höhen und Tie­fen der letz­ten Deka­de haut­nah erlebt.

„Flo ist ein emo­tio­na­ler Spie­ler, der seit der ersten Sai­son die Fans mit sei­ner lei­den­schaft­li­chen Spiel­wei­se auf sei­ne Sei­te gezo­gen hat. Nicht zu ver­ges­sen ist dabei, dass er Jahr für Jahr kon­ti­nu­ier­lich sehr gute Lei­stun­gen gezeigt hat. Es ist sehr schön, dass unser gemein­sa­mer Weg noch ein Jahr wei­ter­geht und dann mit dem Kar­rie­re­en­de in unse­rem Gelb-Schwar­zen Tri­kot gip­felt“, sagt HSC-Trai­ner und Geschäfts­füh­rer Jan Gorr. In der aktu­el­len Sai­son ist Flo­ri­an Bil­lek mit 108 Tref­fern bester Tor­schüt­ze des HSC in der 2. Bundesliga.