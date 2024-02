„Dom­rei­ter“ über­zeu­gen gegen Aubstadt

Es war ein „Här­te­test“ für den FC Ein­tracht Bam­berg gegen den aktu­el­len Dritt­plat­zier­ten der Regio­nal­li­ga Bay­ern – und die Gern­lein-Schütz­lin­ge haben ihn mit Bra­vour bestan­den. Über 90 Minu­ten hielt die jun­ge Bam­ber­ger Elf auf dem Sport­ge­län­de des SV Nie­der­lau­er, einem Vor­ort von Bad Neu­stadt an der Saa­le, gegen den TSV Aub­stadt nicht nur mit, son­dern bestimm­te auch in man­chen Pha­sen das Spiel.

So gehör­te die erste Vier­tel­stun­de den Gästen aus Bam­berg. Mit frü­hem Anlau­fen und kon­se­quen­ter Zwei­kampf­füh­rung setz­ten sie die erfah­re­ne Heim­elf unter Druck und zwan­gen die­se immer wie­der zu lan­gen Bäl­len, die dann meist bei den Bam­ber­gern lan­de­ten. Mit zuneh­men­der Spiel­dau­er befrei­ten sich die Unter­fran­ken und kamen nun ihrer­seits ins Spiel und zu Chan­cen, die alle­samt ver­san­de­ten oder von der Bam­ber­ger Abwehr geklärt wer­den konnten.

Der Knack­punkt im Spiel dann kurz nach der Halb­zeit: Aub­stadts Stür­mer Micha­el Del­lin­ger wur­de steil geschickt, lief dem Ball hin­ter­her und unge­bremst in Bam­bergs Tor­wart Ben Olschew­ski hin­ein. Kla­re gelb-rote Kar­te für den Sturm­tank der Unter­fran­ken. Auch danach zeig­te sich der Gast­ge­ber, mit einer Viel­zahl eigent­lich tech­ni­scher Spie­ler in den Rei­hen, extrem undis­zi­pli­niert und hät­ten sich bei wei­te­ren Platz­ver­wei­sen nicht beschwe­ren dür­fen. Ent­spre­chend ange­fres­sen war Aub­stadts Übungs­lei­ter Juli­an Grell nach dem Spiel: “ Die Art und Wei­se, wie wir heu­te ver­lo­ren haben, ist weder im Sin­ne des Ver­eins noch in mei­nem eige­nen Sinn oder dem Ziel, wel­ches wir haben.“

Die Bam­ber­ger wie­der­um spiel­te die zwei­ten 45 Minu­ten kon­zen­triert und unbe­ein­druckt zu Ende und erziel­ten durch Luca Auer in der 54. Minu­te mit einem gefühl­vol­len Schlen­zer und Juli­an Sper­ling in der 78. Minu­te nach einem Kon­ter­an­griff eine 2:0‑Führung, die die Haus­her­ren in der 88. Minu­te durch Chri­sto­pher Bie­ber verkürzten.

Bam­bergs Chef­an­wei­ser Jan Gern­lein war ent­spre­chend mit dem Auf­tritt sei­ner Mann­schaft zufrie­den: „Für uns war es ein super Test, weil wir über 90 Minu­ten durch­ge­hend gefor­dert wur­den. Der Platz war sehr tief und der Geg­ner sehr robust, was für den aktu­el­len Zeit­punkt der Vor­be­rei­tung per­fekt ist. Das Spiel hat extrem vie­le Kör­ner geko­stet. Die Art und Wei­se war so, wie wir es uns vor­stel­len, nur das bewer­ten wir heute.“