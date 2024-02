„Die JU direkt vor Ort“

„Die JU direkt vor Ort“ – unter die­sem Mot­to star­te­te der JU-Kreis­ver­band sei­ne Tour durch den Land­kreis Kro­nach. In jedem Monat im Jahr 2024 soll eine Ein­rich­tung oder ein Betrieb in den ver­schie­de­nen Gemein­den und Städ­ten des Land­krei­ses besich­tigt wer­den und man will mit den Men­schen, die dort Ver­ant­wor­tung tra­gen, ins Gespräch kom­men. Der Auf­takt fand im Markt Tet­tau, im Second-Hand-Laden „Finn­Was“ in Klein­tet­tau statt. Der Laden, der sich in der Trä­ger­schaft des Ver­eins „Klein­tet­tau zeigt Herz e.V.“ befin­det, ist ein ech­tes Erfolgsprojekt.

Mar­ti­na und Bernd Seitz hie­ßen die Inter­es­sier­ten des JU-Kreis­ver­ban­des sowie Bür­ger­mei­ster Peter Ebertsch herz­lich will­kom­men und boten einen Ein­blick in ihre ehren­amt­li­che Arbeit. Der Laden bie­te ein brei­tes Spek­trum an Arti­keln, von Klei­dung über Haus­halts­ar­ti­keln bis hin zu Spiel­wa­ren sei alles dabei. Die Arti­kel wür­den gespen­det und zum klei­nen Preis wei­ter­ver­kauft. Die Erlö­se des Ladens flie­ßen zu 100 Pro­zent in sozia­le Aktio­nen und wer­den gespen­det. JUKreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner zeig­te sich begei­stert: „Euer Laden ist eine wert­vol­le Insti­tu­ti­on, über die Gemein­de­gren­zen von Tet­tau hin­aus. Ihr habt euch einen Namen gemacht. Und man merkt, mit wie viel Lei­den­schaft ihr eurer ehren­amt­li­chen Arbeit nach­geht“, so Bitt­ner. Auch JUBe­zirks­vor­sit­ze­ner Mar­kus Oester­lein dank­te den Ver­ant­wort­li­chen. „Respekt, was hier im Ehren­amt gelei­stet wird. Das ist ech­te sozia­le Nach­hal­tig­keit!“ JU-Mit­glied Mert Düzar­dic aus Tet­tau hob beson­ders den Ein­satz mit dem Erlös vor. „Es stärkt sozia­le Pro­jek­te in und für Tet­tau und macht die Ein­rich­tung umso wert­vol­ler für das Gemein­de­le­ben“, so Düzardic.

„Finn­Was“ hat immer mon­tags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff­net. Zu fin­den ist der Laden in der Glas­mei­ster-Heinz-Stra­ße 17 in Klein­tet­tau. Zu die­ser Zeit kön­nen auch Sach­spen­den abge­ge­ben werden.