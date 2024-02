Rück­schlag für den BBC Bay­reuth im Kampf um einen Play­off-Platz nach den jüng­sten zwei Heim­sie­gen: Eine deut­li­che 77:107 (35:54)-Klatsche muss­ten die Schütz­lin­ge von Head­coach Mla­den Dri­jen­cic heu­te in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A beim Farm­team von RASTA Vech­ta hinnehmen.

Mit einer kur­zen Neu­ner-Rota­ti­on trat der BBC beim Tabel­len-Vor­letz­ten in Vech­ta an. Ver­letzt fehl­ten wei­ter­hin Mari­os Gio­tis und Moritz Ple­scher sowie der etat­mä­ßi­ge Mann­schafts­ka­pi­tän Phil­ip Jalal­po­or. Die Bay­reu­ther star­te­ten mit Selim Fofa­na, Esa Ahmad, dem als Team-Cap­tain fun­gie­ren­den Aaron Car­ver, Len­ny Liedt­ke und Bes­nik Bekteshi.

1.Viertel

Das RASTA-Farm­team star­te­te mit einer 5:0‑Führung, ehe Selim Fofa­na mit einem Frei­wurf­tref­fer den ersten Bay­reu­ther Punkt mar­kier­te. Es folg­te aller­dings ein Vier-Punkt-Spiel für die Gast­ge­ber durch Luc van Sloo­ten – 9:1 für Vech­ta. Aaron Car­ver mach­te dann im Fast­break den ersten Bay­reu­ther Feld­korb zum 3:9. Vech­ta erhöh­te dann auf 14:3 und BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic nahm ange­sichts des Fehl­starts die erste Aus­zeit. Nach sechs Minu­ten stand es 19:8 für die Gast­ge­ber, kurz dar­auf lag Vech­ta bereits mit 23:8 vor­ne – 15 Punk­te Vor­sprung. Bis zum Ende des Auf­takt­vier­tels bau­ten die Gast­ge­ber die Füh­rung wei­ter auf 32:16 aus. Bay­reuth tat sich offen­siv, auch in Brett­nä­he, außer­ge­wöhn­lich schwer. Die RASTA-Offen­si­ve brach­te den BBC schwer ins Schwit­zen, Bay­reuth hat­te außer­dem zu viel Turnovers.

2.Viertel

Esa Ahmad, Bes­nik Bek­te­shi und Aaron Car­ver sorg­ten zu Beginn des zwei­ten Vier­tels für einen Bay­reu­ther 6:0‑Lauf. So ver­kürz­te sich der Rück­stand auf 22:32 und damit auf zehn Punk­te. Vech­ta hat­te bereits nach gut drei Minu­ten fünf Fouls auf dem Kon­to. Die Gast­ge­ber lie­ßen sich aber nicht beir­ren und zogen wie­der auf 39:25 davon. Beim Stand von 41:27 für RASTA II nahm Mla­den Dri­jen­cic nach 15 Minu­ten eine wei­te­re Aus­zeit. Die Nie­der­sach­sen bau­ten die Füh­rung trotz­dem wei­ter auf 49:27 aus. Dann folg­te ein wei­te­rer Bay­reu­ther 6:0‑Lauf. Den­noch lag der BBC letzt­lich zur Halb­zeit deut­lich mit 35:54 hin­ten. Mit acht hat­te Vech­ta in der ersten Hälf­te dop­pelt so vie­le Drei­er getrof­fen als Bayreuth.

3.Viertel

Nach einem Drei­er und einem Frei­wurf­tref­fer von Selim Fofa­na kam der BBC wie­der etwas auf 41:56 her­an. Luc van Sloo­ten ant­wor­te­te jedoch sofort mit einem Drei­er für RASTA II zum 59:41. Bay­reuth hat­te nach rund drei­ein­halb Minu­ten im drit­ten Abschnitt bereits fünf Fouls zu Buche ste­hen. Der BBC wirk­te wei­ter unin­spi­riert und ideen­los, man konn­te den Rück­stand nicht signi­fi­kant ver­kür­zen. Vech­ta führ­te nach knapp 26 Minu­ten mit 72:49. Immer­hin kamen die Bay­reu­ther in der Fol­ge wie­der leicht auf 54:72 her­an, Vech­ta ant­wor­te­te aller­dings sofort wie­der mit einem Drei­er von Kevin Smit. Ein­zi­ger Licht­blick beim BBC war Tops­corer Shane Gat­ling. Mit einer 83:64-Führung für Vech­ta ging es ins für Bay­reuth schon prak­tisch aus­sichts­lo­se Schlussviertel.

4.Viertel

RASTA II zeig­te eine deut­li­che Reak­ti­on auf die jüng­sten Nie­der­la­gen und führ­te sie­ben Minu­ten vor Schluss mit 89:64 und damit mit 25 Punk­ten. Eine rich­tig deut­li­che Klat­sche für den BBC deu­te­te sich an. 97:66 für Vech­ta stand es nach 35 Minu­ten vor den rund 650 Zuschau­ern. Kaya Bay­ram mach­te es mit einem Drei­er zum 101:67 drei­stel­lig. Für Bay­reuth lief ziem­lich alles schief, was schief­lau­fen konn­te. Letzt­lich muss­te der BBC beim Vechtaer Farm­team eine def­ti­ge 77:107-Niederlage quit­tie­ren. Nach 22 Spie­len hat der BBC jetzt jeweils elf Sie­ge und Nie­der­la­gen auf dem Konto.

Die Spie­ler der Partie

Beim BBC Bay­reuth war Shane Gat­ling mit 27 Punk­ten ein­sa­mer Tops­corer vor Corey Mani­gault mit 14 Zäh­lern. Die mei­sten Rebounds griff mit sie­ben Aaron Car­ver ab. Bester Wer­fer und über­ra­gen­der Akteur bei RASTA Vech­ta II war Luc van Sloo­ten mit 27 Zäh­lern. Kaden Ander­son war mit elf abge­grif­fe­nen Bäl­len bester Reboun­der der Niedersachsen.

Sta­ti­stik

RASTA Vech­ta II: Kaya Bay­ram (16 Punkte/​1 Foul), Jack Kay­il (10/3), Kevin Smit (16/2), Karl Büh­ner (4/3), Leon Okpa­ra (0/2), Kaden Ander­son (8/2), David Shri­ver (11/3), Roman Bedime (9/3), Joshua Bon­ga (6/2), Luc van Sloo­ten (27/1);

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (27 Punkte/​2 Fouls), Corey Mani­gault (14/1), Selim Fofa­na (11/2), Mar­co Rahn (3/1), Esa Ahmad (8/3), Aaron Car­ver (7/3), Lou­is Naut­hon (0/3), Len­ny Liedt­ke (3/4), Bes­nik Bek­te­shi (4/3);