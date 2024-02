Ein Spre­cher der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH teilt mit:

„REGIO­MED ver­stärkt sich mit Chief Restruc­tu­ring Offi­cer (CRO) Tobi­as Vaa­sen für die Zeit des Sanie­rungs­ver­fah­rens. Tobi­as Vaa­sen ist Geschäfts­füh­rer bei der auf Umstruk­tu­rie­run­gen von Gesund­heits­ein­rich­tun­gen spe­zia­li­sier­ten hmg (Hos­pi­tal Manage­ment Group) und wird in den kom­men­den sechs Mona­ten an den ver­schie­de­nen REGIO­MED-Stand­or­ten mit den Ein­rich­tungs­lei­tun­gen zusam­men­ar­bei­ten, um die indi­vi­du­el­len Stär­ken und Poten­zia­le der Ein­rich­tun­gen in eine Gesamt-Stra­te­gie einzubringen.

Der 47-Jäh­ri­ge ist Diplom Sozi­al­wis­sen­schaft­ler und hält einen Master of Busi­ness Admi­ni­stra­ti­on (Pur­due Uni­ver­si­ty, USA). Tobi­as Vaa­sen war in ver­schie­de­nen renom­mier­ten Bera­tungs­un­ter­neh­men im Heal­th­ca­re-Bereich tätig und ver­fügt über eine aus­ge­wie­se­ne Exper­ti­se im Top-Manage­ment von Kran­ken­häu­sern unter­schied­lich­ster Struk­tu­ren, Ver­sor­gungs­stu­fen und Eigentümerkonstellationen.

REGIO­MED freut sich, mit Tobi­as Vaa­sen einen erfah­re­nen Inte­rim Mana­ger für die Stabs­stel­le Restruk­tu­rie­rung zu gewin­nen, der bei der fina­len Gestal­tung und Umset­zung des Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­ses unterstützt.

Um die Trans­for­ma­ti­on des Ver­bun­des rechts­si­cher und nach­hal­tig zu gestal­ten, lau­fen aktu­ell zwei Pro­jek­te par­al­lel: Einer­seits wird für alle betrof­fe­nen Ein­rich­tun­gen ein Sanie­rungs­kon­zept ent­wickelt, wel­ches dem Insol­venz­ge­richt am Ende des Ver­fah­rens zur Prü­fung und Ent­schei­dung vor­ge­legt wird. Ande­rer­seits läuft par­al­lel dazu der gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne Inve­sto­ren­pro­zess für das recht­li­che Ver­fah­ren. Bis heu­te kön­nen die Inter­es­sen­ten – zu denen auch ins­be­son­de­re die Land­krei­se gehö­ren – ihre Ange­bo­te abgeben.

Dies bedeu­tet nicht zwangs­läu­fig, dass ein­zel­ne Unter­neh­mens­tei­le oder Ein­rich­tun­gen aus dem Ver­bund her­aus­ge­nom­men wer­den – viel eher geht es dar­um, pro­duk­ti­ve Gesprä­che zu füh­ren und alle denk­ba­ren Optio­nen im Sin­ne des REGIO­MED-Ver­bunds, sei­ner Mit­ar­bei­ter und Pati­en­ten offen zu bespre­chen. Ziel ist es zu jedem Zeit­punkt, eine trag­fä­hi­ge und nach­hal­ti­ge Lösung für die REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen zu fin­den und dafür Sor­ge zu tra­gen, dass die Bie­ter­an­ge­bo­te mit den Sanie­rungs­kon­zep­ten in Ein­klang ste­hen. Im Vor­der­grund ste­hen dabei rea­li­sier­ba­re Optio­nen, die im Sin­ne der Mit­ar­bei­ter sind und dem Wohl unse­rer Pati­en­ten dienen.“