MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag stand ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Flam­men. Per­so­nen kamen nicht zu Scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Am Frei­tag, 9. Febru­ar, gegen 22.45 Uhr ent­wickel­te sich ein Feu­er in einem Wohn­haus in der Indu­strie­stra­ße in Main­leus. Die ört­li­chen Feu­er­weh­ren waren im Ein­satz und lösch­ten den Brand. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Erkennt­nis­sen auf rund 100.000 Euro. Durch das Feu­er wur­de nie­mand ver­letzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt nun zur Brandursache.