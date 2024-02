Eine deut­li­che 82:64 Nie­der­la­ge muss­ten die Bau­nach Young Pikes in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te in Neu­stadt hin­neh­men. Die bären­star­ken Gast­ge­ber domi­nier­ten die Begeg­nung von Anfang an und gerie­ten wäh­rend der gesam­ten Begeg­nung nie ernst­haft in Gefahr.

Dass die Ober­pfäl­zer ihre Erfolgs­se­rie von vier Sie­gen unbe­dingt aus­bau­en woll­ten, konn­te man von Beginn an sehen, denn gut ein­ge­stellt von Flo Vates, der für den erkrank­ten Ste­fan Merkl coach­te, star­te­ten sie in die Begeg­nung wie die Feu­er­wehr. Ehe sich die blut­jun­gen Gäste ver­sa­hen, lagen sie nach fünf Minu­ten mit 18:4 im Hin­ter­tref­fen. Zwei schnel­le Aus­zei­ten von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der brach­ten nur kurz­zei­tig etwas Bes­se­rung, als Jan­nis Rümer auf 18:15 (8.) ver­kür­zen konn­te, doch bis zum Ende des 1. Vier­tels hat­te die DJK wie­der eine deut­li­che Füh­rung (25:15) herausgespielt.

Im 2. Abschnitt wur­de die Domi­nanz der Gast­ge­ber noch deut­li­cher, denn nun bau­ten sie Stück für Stück ihren Vor­sprung kon­ti­nu­ier­lich aus. Nur Mika Krö­ner gelang es auf Bau­n­a­cher Sei­te, eini­ge offen­si­ve Akzen­te zu set­zen, anson­sten brach­te das Team nur mage­re 11 Punk­te in die­sen zehn Minu­ten auf sein Kon­to, sodass mit einem Halb­zeit­stand von 44:26 die Sei­ten gewech­selt wurden.

Nach der Pau­se schien das Spiel schnell ent­schie­den zu sein, als die Neu­städ­ter bis zur 28. Minu­te auf 65:40 davon­zo­gen, doch jetzt ging end­lich ein Ruck durch das Team der jun­gen Hech­te. Juli­an Gün­ther war es, der mit einem Drei­er einen 11:0 Lauf initi­ier­te, wobei man allein in die­ser Pha­se noch 5 Frei­wür­fe lie­gen ließ, wie über­haupt die Quo­te von der Frei­wurf­li­nie (15 von 25) an die­sem Tag nicht stimm­te. Den­noch war nach die­ser Peri­ode beim Stand von 65:51 etwas Auf­bruch­stim­mung zu spüren.

Die soll­te aber schnell wie­der ver­flie­gen, denn nach 35. Minu­ten (74:55) war eigent­lich klar, dass die Bau­n­a­cher Sie­ges­se­rie rei­ßen und die Ein­hei­mi­schen einen locke­ren Erfolg ein­fah­ren wür­den. Coach Mau­solf: “Das war heu­te ein gebrauch­ter Tag für uns. Unse­re Jungs waren von der Stär­ke der Gast­ge­ber wohl über­rascht, obwohl wir gewarnt hat­ten. Jetzt müs­sen wir den Mund abput­zen und nach vor­ne schauen.“

Bau­nach: Krö­ner 16 Punkte/​2 Drei­er, Gün­ther 13//2, Kri­za­no­vic 9/1, Mendl 8/1, Rümer 7/1, Egger 4/1, Gei­ger 3/1, Wachs­muth 2, Konop­ka 1, Zwan­zi­ger 1, Mota.

Neu­stadt: Meiß­ner 23/1, Reams 14/1, Klug­hardt 14/3, Sai­ler 8/1, Der­man 8, Li. Archer 5, Zolo­ta­rov 5/1, März 5, Lu. Archer, Mei­er­hö­fer, Wolfram.