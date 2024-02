Eine bit­te­re Nie­der­la­ge haben die Bam­berg Bas­kets am 20. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hin­neh­men müs­sen. Im 41. Fran­ken­der­by unter­lag das Team von Head Coach Oren Amiel am Frei­tag­abend bei den Würz­burg Bas­kets mit 65:104 (35:57).

In der mit 3.140 Zuschau­ern aus­ver­kau­fen tec­ta­ke Are­na sorg­ten die Unter­fran­ken bereits im ersten Vier­tel für kla­re Ver­hält­nis­se. Dank eines 17:0‑Laufs und einer vor allem in der ersten Halb­zeit exzel­len­ten Tref­fer­quo­te von jen­seits der 6,75-Meter-Linie (13 von 19) setz­ten sich die Würz­bur­ger schnell ab und lie­ßen schon zur Pau­se kei­ner­lei Zwei­fel am Aus­gang des Spiels. Tops­corer der Bam­berg Bas­kets war EJ Onu mit 16 Punk­ten. Auf Würz­bur­ger Sei­te über­zeug­ten Isai­ah Washing­ton (20 Punk­te), Zacha­ry Sel­ja­as (18) und Otis Living­ston 16.

Kevin Wohl­rath: