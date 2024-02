Der Fach­be­reich Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Bam­berg weist dar­auf hin, dass die Wert­stoff­hö­fe in Brei­ten­güß­bach und Bur­ge­brach am Faschings­diens­tag (13. Febru­ar 2024) geschlos­sen blei­ben. Wie gewohnt geöff­net haben dage­gen die Ein­rich­tun­gen in Hall­stadt, Hei­li­gen­stadt, Hirschaid, Ober­haid und Schlüsselfeld.

Dar­über hin­aus ist der Wert­stoff­hof Ober­haid am Sams­tag (10. Febru­ar 2024) nur im Zeit­fen­ster von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet.

Depo­nie Gos­berg schließt früher

Das zustän­di­ge Land­rats­amt Forch­heim hat mit­ge­teilt, dass auch das Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg im Land­kreis Forch­heim am 13. Febru­ar 2024 bereits um 12.00 Uhr schließt.

In Gos­berg kön­nen Pri­vat­per­so­nen und Betrie­be aus dem Land­kreis und der Stadt Bam­berg Abfäl­le anlie­fern, die weder ver­wert­bar noch brenn­bar sind, z. B. Bau­rest­ab­fäl­le wie Dämm­stof­fe, Rigips­plat­ten (ohne Sty­ro­por­an­haf­tun­gen) oder asbest­hal­ti­ge Abfälle.

Anlie­fe­rer wer­den gebe­ten, die­se Infor­ma­tio­nen bei ihren Pla­nun­gen ent­spre­chend zu berücksichtigen.

Bei Fra­gen steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Bam­berg unter den Ruf­num­mern 0951/85–706 bzw. 0951/85–708 ger­ne zur Verfügung.