„Ist der Bam­ber­ger Schlacht­hof regio­nal?“

Dies zwei­felt der BUND Natur­schutz, Kreis­grup­pe Bam­berg in einer Stel­lung­nah­me an: In der Dis­kus­si­on über die Zukunft des Bam­ber­ger Schlachthofes…