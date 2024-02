Umlei­tung der Lini­en 281 und N28 wegen Sper­rung der Syl­va­ni­a­stra­ße im Bereich der Unter­füh­rung der A3

Die Unter­füh­rung in der Syl­va­ni­a­stra­ße zwi­schen Frau­en­au­rach und Krie­gen­brunn ist ab Diens­tag, 13. Febru­ar 2024, 10:00 Uhr bis Sams­tag, 17. Febru­ar 2024, 14:00 Uhr gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 281 und N28 fah­ren in die­ser Zeit über die Her­zo­gen­au­ra­cher und Pap­pen­hei­mer Stra­ße zur Hal­te­stel­le Buda­pe­ster Stra­ße in Krie­gen­brunn bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len Wal­len­rod­stra­ße, Aurach­brücke, Gosten­ho­fer Stra­ße, Frau­en­au­rach Bahn­hof, Frau­en­au­rach Schu­le, Indu­strie­park und Graf-Zep­pe­lin-Stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz in Rich­tung Hüt­ten­dorf dient die Hal­te­stel­le Brücken­stra­ße der Regio­nal­bus­li­nie 201 auf der Her­zo­gen­au­ra­cher Stra­ße, in Rich­tung Innen­stadt die Hal­te­stel­le Brücken­stra­ße in der Erlan­ger Straße.

Um den Fahr­gä­sten die Fahrt von den Hal­te­stel­len, die nicht bedient wer­den kön­nen, zu den Hal­te­stel­len Brücken­stra­ße und zurück zu ermög­li­chen, steht ein Taxier­satz­ver­kehr in bei­den Fahrt­rich­tun­gen zur Ver­fü­gung. Das Taxi kann bei Bedarf über die Tele­fon­num­mer 09131/19410, 30 Minu­ten vor Wunsch­ab­fahrt, bestellt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen

Ver­kürz­te Öff­nungs­zei­ten am Faschingsdienstag

Das Kun­den­bü­ro Stadt­bus in der Goe­the­stra­ße 21a ist am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar 2024 nur von 9 bis 12 Uhr geöff­net. Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten befin­den sich am Huge­not­ten- und Bahn­hofs­platz. Auch das Kun­den­zen­trum der Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) in der Äuße­ren Brucker Stra­ße 33 ist am 13. Febru­ar nur vor­mit­tags von 8 bis 12 Uhr geöff­net. Die ESTW wei­sen auf ihre Online-Ser­vices auf www​.estw​.de hin.