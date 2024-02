Hoch­ak­tu­el­ler Poli­zei­vor­trag zu Enkeltricks

Die Arbeits­ge­mein­schaft der SENU CSU Forch­heim hat­te kürz­lich Kri­mi­nal­haupt­kom­mis­sar Micha­el Jakisch von der KPI Bam­berg zu Gast. Er hielt einen hoch­ak­tu­el­len Vor­trag über die weit­ver­brei­te­te Betrugs­ma­sche mit dem soge­nann­ten Enkel­trick und wei­te­rer Vari­an­ten, mit denen ins­be­son­de­re älte­re Men­schen kon­fron­tiert wer­den. Die­ser gut­be­such­te Vor­trag im „Gast­haus Markt­platz“ in Forch­heim beein­druck­te die Anwe­sen­den auch inso­fern stark, dass es wei­ter­hin in Deutsch­land, aber auch in der Schweiz und in Öster­reich stei­gen­de Zah­len zu der­ar­ti­gen ange­zeig­ten Delik­ten gibt, ver­bun­den mit hohen finan­zi­el­len Schä­den für die Betroffenen.

Durch die Aus­füh­run­gen von Haupt­kom­mis­sar Jakisch, auch anhand von kon­kre­ten Bei­spie­len, wur­de den Zuhö­rern klar, dass jeder von uns durch Inter­net und Tele­fon jeder­zeit auch in den eige­nen vier Wän­den Opfer von Betrug wer­den kann, wenn man auf die betrü­ge­ri­schen Metho­den der Kon­takt­auf­nah­me her­ein­fällt. Wach­sam­keit ist des­halb sehr wich­tig. Bei einer Anfra­ge oder Bit­te wegen Gel­des soll man das Gespräch immer abbre­chen. Über­haupt müs­sen wir bei unbe­kann­ten Ruf­num­mern stets gewapp­net sein, kei­ne Infor­ma­tio­nen preis­zu­ge­ben. Nicht nur am Tele­fon, son­dern auch per Mes­sen­ger, z.B. Whats­App kann man schnell durch die­se Kri­mi­nel­len Opfer mit ver­häng­nis­vol­len Fol­gen werden.

Allein in Bay­ern haben in den letz­ten Jah­ren bei den ange­zeig­ten Fäl­len die Betrof­fe­nen mate­ri­el­le Schä­den in Mil­lio­nen­hö­he Euro erlit­ten, in 2022 sogar ca. 13,7 Mio €.

Die Zuhö­rer erfuh­ren wei­ter­hin, dass erst­mals der Enkel­trick 1998 regi­striert wor­den sei. Als Erfin­der des Enkel­tricks gilt ein Ara­di­usz Laka­to­sz aus einer pol­ni­schen Roma-Sippe.

Wei­te­re heu­te agie­ren­de Täter­grup­pen ope­rie­ren häu­fig aus dem Aus­land und gehen dann hier­zu­lan­de hier­ar­chisch orga­ni­siert vor, um das erbeu­te­te Geld schnell zum Auf­trag­ge­ber zu bringen.

Gern wur­den von den Zuhö­rern die ver­teil­ten Infor­ma­ti­ons­un­ter­la­gen und hilf­rei­chen Warn­hin­wei­se der Poli­zei ange­nom­men. Der Orts­vor­sit­zen­de der SENU CSU Forch­heim bedank­te sich zum Abschluss der Ver­an­stal­tung unter dem star­ken Bei­fall aller Gäste bei Haupt­kom­mis­sar Jakisch für die sehr inter­es­san­ten Aus­füh­run­gen, die offen­sicht­lich alle neu sen­si­bi­li­siert haben vor sol­chen Betrugsmaschen.