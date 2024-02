Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Eine leicht ver­letz­te Per­son nach Frontalkollision

Ein Ver­kehrs­un­fall mit einer ver­letz­ten Per­son ereig­ne­te sich am gest­ri­gen Don­ners­tag, 08.02.2024, im Kreu­zungs­be­reich Ade­nau­er Ring / Frau­en­au­ra­cher Stra­ße. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin muss­te vom Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik ver­bracht werden.

Gegen 18:40 Uhr befuhr eine 35-jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Frau­en­au­ra­cher Stra­ße in nörd­li­cher Fahrt­rich­tung. Im Kreu­zungs­be­reich mit dem Ade­nau­er Ring woll­te sie nach links abbie­gen und über­sah hier­bei den Audi eines 59-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers, der die Frau­en­au­ra­cher Stra­ße in ent­ge­gen­kom­men­der Fahrt­rich­tung befuhr.

Es kam zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Auf­grund der hef­ti­gen Kol­li­si­on ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Total­scha­den, so dass die­se abge­schleppt wer­den muss­ten. Die Ver­ur­sa­che­rin muss­te vor Ort vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt wer­den und wur­de mit leich­te­ren Ver­let­zun­gen in eine Erlan­ger Kli­nik ver­bracht. Der wei­te­re Unfall­be­tei­lig­te blieb unverletzt.

Auf­grund aus­ge­lau­fe­ner Betriebs­stof­fe muss­te die Fahr­bahn durch die Feu­er­wehr Erlan­gen gerei­nigt wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird aktu­ell auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auf­merk­sa­me Ver­kehrs­teil­neh­me­rin stellt betrun­ke­nen Kradfahrer

Möh­ren­dorf – Am Don­ners­tag, gegen 17:00 Uhr, fuhr eine 47- Pkw-Fah­re­rin im Fich­tel­weg hin­ter einem Klein­kraft­rad. Hier­bei bemerk­te sie eine unsi­che­re Fahr­wei­se, in Form von deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en, des Krad­fah­rers. Als der Krad­fah­rer anhielt, sprach sie die­sen dar­auf an und konn­te eine ver­wa­sche­ne Aus­spra­che und deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Dar­auf­hin ver­stän­dig­te sie umge­hend die Poli­zei. Die ein­tref­fen­de Strei­fe vor Ort führ­te einen frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test durch, der einen Wert von 1,2 Pro­mil­le ergab. Dar­auf­hin wur­de beim Krad­fah­rer eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst und der Füh­rer­schein umge­hend sicher­ge­stellt. Den Krad­fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall mit Kind

Her­zo­gen­au­rach – Am 08.02.2024 gegen 14:50 Uhr kam es in der Ring­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem PKW und einem 7‑jährigen Kind. Die PKW-Fah­re­rin woll­te dabei an dem mit Warn­blink­an­la­ge hal­ten­den Lini­en­bus vor­bei­fah­ren und über­sah das Kind, das vor dem Bus die Stra­ße kreuz­te. Durch den Zusam­men­stoß wur­de das Kind glück­li­cher­wei­se nicht schwe­rer ver­letzt und kam vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus. Ob die PKW- Fah­re­rin beim Vor­bei­fah­ren die in die­sem Fall vor­ge­schrie­be­ne Schritt­ge­schwin­dig­keit ein­ge­hal­ten hat, ist Teil der Ermitt­lun­gen die durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach auf­ge­nom­men wurden.

Fund einer Schmuckschatulle

Her­zo­gen­au­rach – Bereits am 05.02.2024 wur­de hin­ter dem Alten­heim Kurs­a­na in der Würz­bur­ger Stra­ße eine rote Schmuck­scha­tul­le auf­ge­fun­den. Der/​die Eigentümer/​in wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -