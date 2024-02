Am Rosen­mon­tag, 12.02.2024, sowie am Ascher­mitt­woch, 14.02.2024, hat die Kreis­bi­blio­thek am Schul­zen­trum jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

Am Faschings­diens­tag, 13.02.2024, sowie am Don­ners­tag, 15.02.2024, wird jeweils von 13:00 bis 17:00 Uhr geöff­net sein. Am Frei­tag, 16.02.2024, bleibt die Biblio­thek geschlossen.

Ab Mon­tag (19.02.2024) nach den Feri­en gel­ten die gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten Mo-Do: 10:00 bis 17:00 Uhr und Frei­tag 10:00 bis 16:00 Uhr.