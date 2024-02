Die Dienst­stel­len der Stadt Kulm­bach und ihre Eigen­be­trie­be sind an den Faschings­ta­gen fol­gen­der­ma­ßen erreichbar:

Am Rosen­mon­tag und Ascher­mitt­woch ist nor­ma­ler Dienst­be­trieb bei der Stadt­ver­wal­tung Kulm­bach und allen Eigenbetrieben.

Am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar 2024, schlie­ßen die Stadt­ver­wal­tung sowie der Bau­hof, die Büche­rei am Stadt­park, das Stadt­ar­chiv, die Volks­hoch­schu­le, die Musik­schu­le, der Tou­ris­mus- und Ver­an­stal­tungs­ser­vice sowie die Städ­te­bau Kulm­bach GmbH um 12 Uhr.

Dar­über hin­aus fin­den in der gesam­ten Faschings­wo­che in der Musik­schu­le und der VHS der Stadt Kulm­bach kei­ne Kur­se statt.

Die städ­ti­sche Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Buch­bin­der­gas­se 5 hat am Faschings­diens­tag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Ver­wal­tung der Stadt­wer­ke Kulm­bach schließt wegen einer inter­nen Ver­an­stal­tung am Faschings­diens­tag bereits um 10 Uhr. Das Hal­len­bad hat bis 14 Uhr geöff­net, die Eis­bahn bis 13.30 Uhr.

Für Not­fäl­le sind die Stadt Kulm­bach auch nach 10 Uhr für Not­fäl­le erreich­bar. Die Num­mer der Ruf­be­reit­schaft lau­tet: 09221/9041–0.

Für die Muse­ums­land­schaft in den Räu­men der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg gilt: Das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um, das Land­schafts­mu­se­um Ober­main und die Innen­räu­me der Plas­sen­burg mit Mark­gra­fen­zim­mern, dem Armee­mu­se­um „Fried­rich der Gro­ße“, das Muse­um Hohen­zol­lern in Fran­ken sowie der Muse­ums­shop sind am Faschings­diens­tag kom­plett geschlossen.