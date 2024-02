Die Stra­ßen­mei­ste­rei des Land­krei­ses Coburg wird am Ascher­mitt­woch, 14. Febru­ar, die Kreis­stra­ße CO 17 im Bereich der Klein­wal­bu­rer Stra­ße in Mee­der sper­ren. Die Mit­ar­bei­ter des Land­krei­ses Coburg wer­den dort von 8 bis 12 Uhr dür­re Äste am Baum­be­stand ent­fer­nen. Dies erfolgt mit einem Hub­stei­ger, wes­halb aus Sicher­heits­grün­den kei­ne wei­te­ren Fahr­zeu­ge oder Fuß­gän­ger die Ein­satz­stel­le pas­sie­ren dür­fen. Die Umlei­tung erfolgt über gemeind­li­che Stra­ßen: den Nei­d­aer Weg und die Nach­ten­hö­fer Straße.

