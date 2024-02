Aub­stadt, die Dritte!

Nach dem knap­pen Der­by­sieg gegen die DJK Don Bos­co steht für den FC Ein­tracht Bam­berg in sei­ner Test­spiel­rei­he bereits am Sams­tag ein ech­ter Hoch­ka­rä­ter an: Zum drit­ten Mal in die­ser Spiel­zeit tref­fen die Dom­rei­ter auf die „Macht im Grab­feld“, den TSV Aub­stadt. In der Regio­nal­li­ga haben die Schütz­lin­ge von Chef­coach Jan Gern­lein zwei­mal gegen den Tabel­len­drit­ten ver­lo­ren (0:2 und 0:3). Ob es im drit­ten Anlauf ein bes­se­res Ergeb­nis gibt? Egal, meint Gern­lein. „Wich­tig ist, dass unse­re jun­gen Spie­ler auf Regio­nal­liga­ni­veau testen können!“

Auf Wunsch bei­der Trai­ner fin­det die inter­es­san­te Begeg­nung nun am Sams­tag um 13 Uhr in Gabols­hau­sen, einem Orts­teil von Bad Königs­ho­fen statt. Der Grund: Jan Gern­lein und sein TSV-Pen­dant Juli­an Grell kön­nen auf Rasen testen. Ursprüng­lich war die Par­tie um 18 Uhr auf dem Kunst­ra­sen in Bau­nach angesetzt.

Mit dem Stand der Vor­be­rei­tung ist man auf Sei­ten der Dom­rei­ter der­zeit zufrie­den. Vom star­ken Regio­nal­li­ga-Mit­kon­kur­ren­ten FC Augs­burg II trenn­ten sich die Dom­rei­ter 2:2, gegen die Lan­des­li­gi­sten FC Lich­ten­fels (5:0) und DJK Don Bos­co (2:1) gab es Sie­ge. Für Jan Gern­lein ist aber weni­ger das Ergeb­nis ent­schei­dend, son­dern die Art und Wei­se, wie sei­ne Män­ner auf dem Platz auf­tre­ten. „Wir sind aktu­ell auf einem sehr guten Weg – und für den jet­zi­gen Zeit­punkt der Vor­be­rei­tung schon wei­ter, als ich mir das erhofft habe. Das liegt vor allem dar­an, dass die Jungs abso­lut lern­wil­lig und kör­per­lich in einem guten Zustand sind“, betont FCE-Coach Gernlein.