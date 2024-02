Diens­tag, 13.02.2024 um 14:00

Am Faschings­diens­tag fin­det der Pot­ten­stei­ner Faschings­um­zug durch die Haupt­stra­ße zum Bür­ger­haus statt. Am Bür­ger­haus wer­den die Grup­pen noch mal vor­ge­stellt. Für Essen und Trin­ken ist gesorgt. Zwölf Grup­pen haben sich zum Gau­di­wurm ange­mel­det. Auf­stel­lung ist ab 13.30 Uhr an der „Fron­fe­ste“ im Bereich Cura Vivum.

Diens­tag, 13.02.2024 um 16:00 - 17:00 Uhr

Das Haus des Hen­kers – Spe­zi­al­füh­rung im Scharf­rich­ter­mu­se­um Pot­ten­stein. Gestat­ten ich bin der Hen­ker, es geht mir immer nur um die Wahr­heit… Mei­ne beschei­de­ne Wenig­keit erhält sei­nen Auf­trag vom Vogt, eben jene besag­te Wahr­heit aus dem Beschul­dig­ten zunächst her­aus zu kit­zeln, wobei kit­zeln so ange­nehm klingt. Es ist viel­mehr eine Art her­aus­pres­sen mit der Dau­men­schrau­be oder auch Her­aus­zie­hen auf der Streck­bank. Ein wenig Geduld ist gefragt, lan­ge genug ange­wen­det, kommt dann schon irgend­wann die Wahr­heit ans Licht nicht wahr? Metho­den und Rede­wen­dun­gen des Mit­tel­al­ters, vor­ge­tra­gen vom Hen­ker im schau­ri­gen Ambi­en­te des Scharf­rich­ter­hau­ses. Der Rund­gang im Haus des Hen­kers dau­ert etwa 1 Stun­de und kostet 12,-€/Erw. (ab 12 Jah­re) Kin­der 6,-€. Treff­punkt: Direkt am Scharf­rich­ter­mu­se­um Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp -