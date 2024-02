Nach­fra­ge nach Hei­zungs­er­neue­rung und Pho­to­vol­ta­ik beson­ders hoch

Der Land­kreis Bay­reuth zieht eine posi­ti­ve Bilanz sei­ner Ener­gie­be­ra­tungs­an­ge­bo­te. Auf­grund der Bera­tung wur­den im Jahr 2023 Inve­sti­tio­nen von schät­zungs­wei­se 330.000 Euro getä­tigt, wovon in erster Linie regio­na­le Unter­neh­men und Hand­werks­be­trie­be pro­fi­tie­ren. Durch die­se Maß­nah­men wer­den zukünf­tig ins­ge­samt rund fünf Mil­lio­nen Kilo­watt­stun­den Strom und zwei­tau­send Ton­nen CO 2 im Land­kreis Bay­reuth eingespart.

Mit den neu­tra­len und unab­hän­gi­gen Bera­tungs- und Vor­trags­an­ge­bo­ten durch Exper­ten der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern und der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken unter­stützt der Land­kreis die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dabei, fun­dier­te Ent­schei­dun­gen beim Ener­gie­ver­brauch zu treffen.

Ins­ge­samt wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr im Land­kreis Bay­reuth 37 Eigen­tü­mer zu Hau­se und 100 Ver­brau­cher aus dem Land­kreis an einem der Bera­tungs­stütz­punk­te im Land­rats­amt oder im Bür­ger­zen­trum in Peg­nitz durch zer­ti­fi­zier­te Ener­gie­be­ra­ter bera­ten. Zahl­rei­che wei­te­re Ver­brau­cher konn­ten über Info­aben­de in den Gemein­den und Online-Vor­trä­ge erreicht werden.

Hei­zungs­er­neue­rung im Fokus:

Schwer­punkt­mä­ßig berie­ten die Ener­gie­be­ra­ter der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern im Jahr 2023 über das The­ma Hei­zungs­er­neue­rung. Eine beson­de­re Rol­le spiel­te die Eig­nung der Wohn­ge­bäu­de für eine Wär­me­pum­pe. Dabei stan­den nicht nur Inve­sti­ti­ons­ko­sten unter Berück­sich­ti­gung der För­de­rung, son­dern auch die Mög­lich­kei­ten, Heiz­ko­sten im lau­fen­den Betrieb zu redu­zie­ren, im Vordergrund.

Bera­tung im Bereich Photovoltaik

Die stei­gen­de Nach­fra­ge nach erneu­er­ba­ren Ener­gien führ­te zu einem ver­mehr­ten Inter­es­se an Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen. Bei Ener­gie­be­ra­tungs­nach­mit­ta­gen und Info­aben­den infor­mier­ten unab­hän­gi­ge Exper­ten über kon­kre­te Poten­zia­le durch Pho­to­vol­ta­ik und unter­stütz­ten dar­über hin­aus die Inter­es­sier­ten bei der Aus­le­gung der Anlagen.

Online Solar­rech­ner

In der Regi­on Bay­reuth gibt es mit dem Online-Solar­rech­ner eine wei­te­re und sehr nütz­li­che Hil­fe­stel­lung bei der Pla­nung einer Solar­an­la­ge. Wer wis­sen möch­te, wie viel Poten­zi­al das eige­ne Dach hat, kann dies ein­fach und kosten­los mit dem Online-Solar­rech­ner unter https://​www​.sola​re​-stadt​.de/​r​e​g​i​o​n​-​b​a​y​r​e​u​th/ ermitteln.

„Wir freu­en uns über den Erfolg der Ener­gie­be­ra­tung im Land­kreis Bay­reuth. Da die Nach­fra­ge aktu­ell sehr groß ist, haben wir die kosten­lo­se Ener­gie­be­ra­tung noch­mals aus­ge­wei­tet: Für die Vor-Ort-Bera­tun­gen bei den Bür­gern zuhau­se konn­ten wir durch eine Koope­ra­ti­on mit der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken deut­lich höhe­re Kapa­zi­tä­ten schaf­fen. Unse­re Bera­tungs­an­ge­bo­te, die für die Rat­su­chen­den übri­gens kosten­los sind, geben einen guten ersten Über­blick, wo am ehe­sten der Hebel ange­setzt wer­den soll­te,“ so Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Alle Ener­gie-Bera­tungs­an­ge­bo­te des Land­krei­ses gibt es unter dem Link: https://​kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​-​m​e​d​i​a​t​h​e​k​/​k​o​s​t​e​n​l​o​s​e​-​e​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​u​ng/