Wie die OVF und Bus­clas­sic GmbH mit­tei­len kön­nen am kom­men­den Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar 2024, im Innen­stadt­be­reich von Bam­berg von 12:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr nur die Hal­te­stel­le am Bahn­hof bedient wer­den. Somit begin­nen und enden in die­sem Zeit­raum alle Fahr­ten am Bahn­hof in Bam­berg. Der Grund ist der Bam­ber­ger Faschingsumzug.