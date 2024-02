Krea­ti­ver Aus­tausch und Piz­za-Backen: Eber­mann­städ­ter Unter­neh­mer­stamm­tisch ver­bin­det in neu­em For­mat Genuss mit Netzwerken

Am 6. Febru­ar 2024 ver­sam­mel­ten sich ins­ge­samt 16 Unter­neh­mer und Geschäfts­leu­te aus Eber­mann­stadt und den umlie­gen­den Orts­tei­len zum 25. Eber­mann­städ­ter Unter­neh­mer­stamm­tisch. Die Ver­an­stal­tung, initi­iert vom Zen­tren­ma­nage­ment und der Wer­be­ge­mein­schaft, dien­te dem Zweck des Aus­tauschs, des Ler­nens von­ein­an­der sowie der Pla­nung gemein­sa­mer Akti­vi­tä­ten für das lau­fen­de Jahr. Die Gemein­schaft begrüß­te sowohl bekann­te Gesich­ter als auch neue Unter­neh­mer, die zum ersten Mal dabei waren.Zum Jah­res­auf­takt wur­de ein neu­es For­mat des Unter­neh­mer­stamm­ti­sches gete­stet: Statt­ge­fun­den hat­te der Abend des­halb in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re des Ristor­an­te Feu­er­stein. Die Inha­ber, Solv­eig Trom­pe­ter und Mau­ri­zio Lode­ser­to, eröff­ne­ten den Abend mit einem Blick in die Betriebs­ge­schich­te ihres Restau­rants. Im Jahr 2020 wur­den die bei­den zufäl­lig auf die leer­ste­hen­de Gastro­no­mie auf dem Feu­er­steins auf­merk­sam. Dann ging es ganz schnell: Der Miet­ver­trag wur­de nach zwei Wochen unter­zeich­net und das Ristor­an­te wur­de eröff­net – mit­ten in einem Jahr, das von der Coro­na-Pan­de­mie geprägt war. Trotz der Her­aus­for­de­run­gen haben die bei­den Eigen­tü­mer es geschafft, aus dem ehe­mals leer­ste­hen­den Stand­ort eine erfolg­rei­che Gastro­no­mie zu for­men. Die Gäste erwar­tet dabei eine Aus­wahl an Piz­za, Pasta sowie Fisch und Fleisch, alle­samt authen­tisch vom Eigen­tü­mer höchst­per­sön­lich zube­rei­tet, der aus Apu­li­en stammt.

Die Teil­neh­mer erhiel­ten danach nicht nur exklu­si­ve Ein­blicke in die inter­nen Betriebs­ab­läu­fe des Ristor­an­te Feu­er­stein, son­dern hat­ten auch die Gele­gen­heit, ihre eige­nen kuli­na­ri­schen Fähig­kei­ten unter Beweis zu stel­len: Unter der fach­kun­di­gen Anlei­tung von Chef­koch Mau­ri­zio zau­ber­ten die Teil­neh­mer indi­vi­du­el­le Piz­za-Krea­tio­nen, die sie anschlie­ßend in gesel­li­ger Run­de genossen.

Im Anschluss wur­de die Agen­da für das Jahr 2024 bespro­chen. Das Zen­tren­ma­nage­ment infor­mier­te über ver­schie­de­ne Pro­jek­te und Aktio­nen von innen­stadt­re­le­van­ter Bedeu­tung, über die dann gemein­sam debat­tiert wur­de. Dabei ging es über die anste­hen­de Oster­ak­ti­on, über den Stadt­gut­schein bis hin zur Begrü­nung der Haupt­stra­ße. Die­se Zusam­men­ar­beit und der Erfah­rungs­aus­tausch unter den Unter­neh­mern tra­gen dazu bei, die Gemein­schaft vor Ort zu stärken.

Auch der näch­ste Unter­neh­mer­stamm­tisch kann bereits ange­kün­digt wer­den. Am Diens­tag, den 9. April, lädt die Fami­lie Kor­mann in ihren Hof­la­den und ihre Bren­ne­rei in Mog­gast ein. Inter­es­sier­te Unter­neh­mer aus Eber­mann­stadt sind herz­lich ein­ge­la­den und kön­nen sich für wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Vor­feld ger­ne beim Zen­tren­ma­nage­ment melden.

