Auf­grund der Ver­let­zun­gen von Fynn Her­zig und Arek Ossow­ski, wel­cher sogar bis zum Sai­son­ende aus­fal­len wird, hat sich der HSC 2000 Coburg um eine sofor­ti­ge Ver­stär­kung im Rück­raum bemüht und ist fün­dig gewor­den. Mika­el Hel­mers­son unter­schreibt bei den Vestestäd­tern bis zum Ende der Saison.

Auf­ge­wach­sen in Ita­li­en ver­ließ der Sohn einer Ita­lie­ne­rin und eines Schwe­den sei­ne Hei­mat bereits mit 15 Jah­ren, um sei­nem Ziel, Pro­fi­hand­bal­ler zu wer­den, ein gro­ßes Stück näher­zu­kom­men. Aus­ge­bil­det wur­de der Young­ster bei der SG Flens­burg Han­de­witt, bei wel­cher er vier Jah­re in der Jugend spiel­te. Dort konn­te er unter dem dama­li­gen Trai­ner Maik Machul­la nach und nach auch erste Erfah­run­gen im Pro­fi­be­reich sammeln.

Um sich einer neu­en Her­aus­for­de­rung zu stel­len, und den näch­sten Kar­rie­re­schritt zu gehen, ent­schied sich der 1,99 Meter groß gewach­se­ne Rück­raum­spie­ler für einen Wech­sel zum schwe­di­schen Erst­li­ga-Ver­ein Ysta­ds IF HF. Lei­der zog sich Mika­el eine Knie­ver­let­zung zu, und er ent­schied sich im Som­mer des letz­ten Jah­res in sei­ne Hei­mat zurück­zu­keh­ren. Das Enga­ge­ment beim HSC sieht Mika­el nun als Chan­ce, sich einer neu­en Her­aus­for­de­rung zu stel­len: „Mich hat ein­fach das Gesamt­bild des Ver­eins über­zeugt. Der HSC ist ein pro­fes­sio­nel­ler Club mit einer coo­len und jun­gen Mann­schaft und hat aktu­ell mit Jan Gorr einen Trai­ner­typ, wel­cher gut zu mir passt. Ich wer­de alles geben, um so schnell wie mög­lich sport­lich mit­zu­hel­fen“, so der 20-Jäh­ri­ge über sei­ne Ent­schei­dung für einen Wech­sel zum HSC.

„Mit Mika­el gewin­nen wir einen sehr talen­tier­ten Rück­raum­spie­ler und sichern uns per­so­nell noch ein­mal ab. Wir haben in der Hin­run­de gese­hen, wie dünn letzt­lich unse­re Per­so­nal­decke bei Ver­let­zun­gen ist. Und nach­dem klar war, dass Arek die kom­plet­te Rück­run­de aus­fällt woll­ten wir unse­rem Team mit einer Unter­stüt­zung hel­fen. Mika­el braucht jetzt eine gewis­se Zeit, um sich in unser System ein­zu­fin­den und dann wird er uns eine wert­vol­le Hil­fe sein. Er ver­fügt unter ande­rem über einen guten Wurf und hat für sein Alter schon beacht­li­che Spiel­über­sicht“, sagt Trai­ner Jan Gorr über die Fähig­kei­ten von Mika­el Helmersson.

Ob Mika­el Hel­mers­son beim kom­men­den Heim­spiel am 11.02.2024 bereits die Mann­schaft unter­stüt­zen kann, wird sich im Lau­fe der Woche mit Frei­ga­be der Spiel­be­rech­ti­gung durch die Euro­pean Hand­ball Fede­ra­ti­on entscheiden.