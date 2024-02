Fami­li­en­nach­mit­tag in der Aus­stel­lung „Fake Food. Essen zwi­schen Schein und Sein“ Sonn­tag, 11. Febru­ar 2024, 14 Uhr

Im Rah­men der Rei­he „KUAK Kul­tur und Kunst, aktiv und krea­tiv“ sind am Faschings­sonn­tag Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne zu einer fami­li­en­freund­li­chen Füh­rung und einer Krea­tiv­werk­statt in der Aus­stel­lung „Fake Food. Essen zwi­schen Schein und Sein“ ein­ge­la­den. Bei der Kurz­füh­rung kann man gemein­sam eini­ge der Objek­te und der Kunst­wer­ke ent­decken, die in der Aus­stel­lung „Fake Food“ zu sehen sind. Und dann kann man der Fan­ta­sie frei­en Lauf las­sen, indem gemein­sam schö­ne, far­ben­fro­he Kunst­wer­ke her­ge­stellt wer­den, die man dann mit nach Hau­se neh­men kann.