NAI­LA, LKR. HOF. Am Frei­tag­mor­gen ging an einer Schu­le in Nai­la eine Bom­ben­dro­hung per Tele­fon­an­ruf ein. Die Kri­po Hof ermittelt.

Mit­ar­bei­ter der Mit­tel­schu­le erhiel­ten in den Mor­gen­stun­den einen Droh­an­ruf und ver­stän­dig­ten die Poli­zei. Kräf­te der Poli­zei Nai­la und wei­te­rer Dienst­stel­len waren vor Ort. Die Beam­ten such­ten das Gebäu­de ab und fan­den kei­ne ver­däch­ti­gen Gegen­stän­de. Der Schul­be­trieb wur­de am frü­hen Nach­mit­tag wie­der frei­ge­ge­ben. Es bestand zu kei­ner Zeit eine Gefahr für die Bevöl­ke­rung. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.