Three in a row! Wenn der BBC Bay­reuth am 22. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga bei RASTA Vech­ta antritt, will das Dri­jen­cic-Team sei­ne eng­li­sche Woche krö­nen. Im drit­ten Spiel soll der drit­te Sieg her.

Für das Spiel am Sams­tag gegen die Zweit­ver­tre­tung der Nie­der­sach­sen hat der BBC jüngst ordent­lich Selbst­ver­trau­en in der eige­nen Hal­le tan­ken kön­nen: Wäh­rend der Erfolg gegen Düs­sel­dorf noch in die Kate­go­rie „Arbeits­sieg“ ein­ge­ord­net wer­den durf­te, leg­te das Team am Mitt­woch gegen Jena noch eine Schip­pe drauf. Nach einer Auf­hol­jagd in der Cruncht­i­me stand gegen die Thü­rin­ger ein 86:83 auf der Uhr. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sprach nach dem Spiel von einem „Bas­ket­ball-Lecker­bis­sen.“

Gegen die Nie­der­sach­sen soll der kla­re Auf­wind dem BBC nun zu einer Sai­son­pre­mie­re ver­hel­fen: Erst­mals sol­len drei Sie­ge in Fol­ge klar­ge­macht wer­den. „Dafür müs­sen wir ein­mal mehr auf alles bereit sein“, for­dert Dri­jen­cic von sei­nem Team höch­ste Kon­zen­tra­ti­on und Wach­sam­keit auf dem Feld ein.

Auf wen es bei der Mis­si­on „Three in a row!“ in Vech­ta auch wie­der ankom­men wird, ist Esa Ahmad. An den ver­teil­te Dri­jen­cic im Vor­feld des Spiels ein Son­der­lob. „Unser bester und kon­stan­te­ster Spie­ler“, lobt er den Cen­ter aner­ken­nend. Der sei bereits min­de­stens seit Dezem­ber auf hohem Niveau unterwegs.

In die­se Zeit fällt auch das erste Kräf­te­mes­sen bei­der Teams in die­ser Sai­son. Das Hin­spiel ent­schied der BBC mit 87:83 knapp für sich. Drei der letz­ten vier Spie­le hat RASTA ver­lo­ren, steht der­zeit auf Rang 15 der Tabel­le. „Wir haben uns in letz­ten bei­den Spie­len als Team sehr gestei­gert. Die phy­si­sche und zuletzt auch die spie­le­ri­sche Per­for­mance auf dem Court waren Garan­ten für unse­re Sie­ge. Nur wenn wir wie­der auf die­sem Leven agie­ren wer­den, haben wir eine Chan­ce als Sie­ger aus Vech­ta nach Hau­se zu fahren.“

Was RASTA unbe­re­chen­bar machen kann: Der eine oder ande­re Pro­fi aus Vech­t­as BBL-Team, inklu­si­ve des hoch­ta­len­tier­ten Johann Grün­loh, könn­te bereits am Sams­tag gegen Bay­reuth mit­wir­ken. Vech­t­as erstes Team spielt am Sonn­tag, eben­falls zu Hau­se, gegen Alba Berlin.

Die BBC-Par­tie bei RASTA Vech­ta II wird wie gewohnt im Live­stream von sport​deutsch​land​.tv über­tra­gen. Aber Ach­tung: Die­ses Mal frü­her rein­klicken! Der BBC steht bereits ab 17 Uhr auf dem Court des RASTA Domes.