Mit dem Beginn der Faschings­sai­son steigt auch die Stim­mung in den Stra­ßen und Clubs. Doch gera­de in aus­ge­las­se­ner Fei­er­lau­ne ist es wich­tig, auf sei­ne eige­ne Sicher­heit und die von ande­ren zu ach­ten. Lei­der kommt es immer wie­der vor, dass Men­schen Opfer von KO-Trop­fen wer­den, die unbe­merkt in Geträn­ke und Spei­sen gemischt werden.

KO-Trop­fen ist ein Sam­mel­be­griff für Sub­stan­zen, die eine Viel­zahl an Aus­wir­kun­gen haben. Sie stel­len eine unter­schätz­te Gefahr dar, da die­se meist farb- und geruch­lo­sen Sub­stan­zen geschmack­lich kaum wahr­ge­nom­men wer­den können.

Beson­ders die Fol­gen eines sol­chen Über­griffs sind oft schwer­wie­gend und kön­nen trau­ma­ti­sche Erfah­run­gen hin­ter­las­sen. Des­halb rufen wir alle Fei­ern­den dazu auf, beson­ders auf­merk­sam zu sein und kei­ne offe­nen Geträn­ke anzu­neh­men oder unbe­auf­sich­tigt ste­hen zu lassen.

Wenn Sie den Ver­dacht haben, dass Ihnen oder jeman­dem in Ihrer Umge­bung KO-Trop­fen ver­ab­reicht wur­den, spre­chen Sie es sofort an.

Wenn Sie in ihrer Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit schlag­ar­tig ein­ge­schränkt sind, zögern Sie nicht, Hil­fe zu suchen.

Wen­den Sie sich an Freun­de, das Per­so­nal vor Ort oder rufen Sie die Polizei.

Bit­te haben Sie kei­ne Scheu, den Not­dienst zu ver­stän­di­gen oder sich in eine Not­auf­nah­me fah­ren zu lassen.

Gemein­sam kön­nen wir dafür sor­gen, dass alle sicher und unbe­schwert fei­ern kön­nen. Fei­ern Sie also fröh­lich und aus­ge­las­sen, aber behal­ten Sie stets Ihre Umge­bung im Blick und sei­en Sie wach­sam gegen­über mög­li­chen Gefah­ren. Ihre Sicher­heit und die ihrer Mit­men­schen steht an erster Stelle!

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Bera­tung ste­hen wir Ihnen als ört­li­che Bera­tungs­stel­le zur Ver­fü­gung. Auf unse­rer Home­page fin­den Sie weit­läu­fi­ge­re Infor­ma­tio­nen zu KO-Tropfen.

Blei­ben Sie sicher und genie­ßen Sie den Fasching!

AVA­LON Fach­be­ra­tungs­stel­le gegen sexua­li­sier­te Gewalt – Bera­tung und Prä­ven­ti­on e. V.