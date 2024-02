War Jesus eigent­lich auf dem Fasching? Etwa in Gali­läa, bei die Pha­ri­sä­er? Ant­wor­ten auf die­se und ande­re gewich­ti­ge Fra­gen gibt es in gereim­ter Form bei der Andacht „Kurz nach fünf“ am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar um kurz nach Fünf in der Stadt­kir­che. Selbst­ver­ständ­lich wird auch der Bogen zur Fasten­zeit geschla­gen. Kir­chen­vor­ste­her und Lek­tor Klaus Wührl-Strul­ler von der Luther­kir­chen­ge­mein­de in Bay­reuth wird sich der The­ma­tik in humor­vol­ler Wei­se anneh­men. Es darf also durch­aus gelacht wer­den, ehe dann über­ge­lei­tet wird in die Passionszeit.

Ter­min: Diens­tag, 13.2.2024, 17.05, Stadtkirche