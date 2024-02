Am 19. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B endet die drei­wö­chi­ge Aus­wärts­spiel­se­rie des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach. Die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl gastiert am Sams­tag um 19:30 Uhr bei den Ahorn Camp BIS Bas­kets Speyer.

Nach dem sen­sa­tio­nel­len, aber auch ver­dien­ten, 67:76-Auswärtssieg am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim Tabel­len­drit­ten in Ulm geht es für die Pro B‑Basketballer des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach mit dem letz­ten von drei Aus­wärts­par­tien in Serie wei­ter. Am Sams­tag sind die Ober­fran­ken um 19:30 Uhr in der PSD Bank-Hal­le Nord zu Gast und gehen mit viel Selbst­ver­trau­en in die Begeg­nung gegen den Tabel­len­zehn­ten. Die Rhein­land-Pfäl­zer haben in die­ser Sai­son bis­her acht Spie­le gewon­nen und muss­ten zehn Mal als Ver­lie­rer vom Par­kett. Im Jahr 2024 läuft es für die Mann­schaft von Head­coach Carl Mbassa bis­her sehr gut. Nach einer knap­pen Nie­der­la­ge in Frank­furt zum Jah­res­auf­takt gelan­gen Spey­er Erfol­ge gegen Lud­wigs­burg, in Fell­bach und gegen Lei­tersho­fen. Die Sie­ges­se­rie wur­de erst am ver­gan­ge­nen Sams­tag bei der knap­pen 88:80-Auswärtspleite in Coburg been­det. Durch den guten Jah­res­start konn­ten sie sich etwas von den Abstiegs­plät­zen distan­zie­ren und haben auf Brei­ten­güß­bach sechs Punk­te Vor­sprung. Die Gast­ge­ber wer­den am Sams­tag alles ver­su­chen die Trö­ster-Trup­pe auch im Rück­spiel zu schla­gen (Hin­spiel 61:86) und damit einen wei­te­ren wich­ti­gen Schritt im Kampf um den Klas­sen­er­halt zu machen.

Die Gelb­schwar­zen möch­ten aller­dings bewei­sen, dass sie in der Liga ange­kom­men sind und es für alle Pro B‑Teams schwer sein wird, gegen sie zu gewin­nen. In die­ser Trai­nings­wo­che hat die Mann­schaft sehr hart gear­bei­tet und sich nicht auf den Lor­bee­ren nach dem Ulm-Sieg aus­ge­ruht. So möch­te man ger­ne den zwei­ten Aus­wärts­sieg in Serie ein­fah­ren und sich damit eine bes­se­re Aus­gangs­la­ge für den Liga­ver­bleib erar­bei­ten. Am Sams­tag wird es erneut auf die gute Ver­tei­di­gungs­ar­beit ankom­men. In Ulm zeig­ten die Güß­ba­cher, wie inten­siv sie ver­tei­dig­ten kön­nen und wie schwer es dann für eine Mann­schaft ist zu ein­fa­chen Punk­ten zu kom­men. Nur 67 erziel­te Zäh­ler der zweit­be­sten Offen­si­ve der Liga spre­chen Bände.

In der Abwehr muss die Trö­ster-Trup­pe vor allem auf das Quar­tett Wood­mo­re (19,3 ppg), Hidal­go Gui­jo (15,1), Aiche­le (10,3) und Rupp (10,1) auf­pas­sen. Die­se vier sind die effek­tiv­sten Akteu­re der Gäste und sind beson­ders eng zu ver­tei­di­gen, damit sie nicht zur Ent­fal­tung kom­men. Vor allem Cen­ter Aiche­le war im Hin­spiel in der Hans-Jung-Hal­le mit 23 Punk­ten und 11 Rebounds nicht zu stop­pen. Gelingt es dem TSV Trö­ster erneut so hart und inten­siv zu ver­tei­di­gen wie zuletzt in Ulm und das oben genann­te Quar­tett eini­ger­ma­ßen im Griff zu haben, wäre das eine gute Grund­la­ge für den zwei­ten Aus­wärts­sieg in Folge.

Doch es kommt logi­scher­wei­se auch noch auf die eige­ne Offen­si­ve an. In Ulm zeig­te man über 40 Minu­ten schö­nen Team-Bas­ket­ball, ver­teil­te 18 Assists und fand dadurch immer wie­der den frei­en Mann am Brett oder an der Drei­er­li­nie. Die­se Wür­fe ver­senk­ten die Gelb­schwar­zen hoch­pro­zen­tig. Dar­an soll­te die Völkl-Trup­pe unbe­dingt anknüp­fen. Wich­tig wird es zudem sein auch ans Brett zu kom­men und sich gegen den 2,12m-Hühnen David Aiche­le durch­zu­set­zen. Dabei wird auch das The­ma Rebound enorm wich­tig. Domi­niert man, wie ver­gan­ge­nen Sams­tag die Bret­ter (46 Rebounds, davon 15 offen­siv), wäre dies eben­falls eine gute Grund­la­ge für einen Sieg. Ob von den zuletzt ange­schla­ge­nen Spie­lern der ein oder ande­re aufs Feld zurück­kehrt, ent­schei­det sich erst kurz vor der Abfahrt nach Spey­er. Die Jungs sind jeden­falls moti­viert und extrem heiß auf die Begeg­nung und wol­len sich für die deut­li­che Hin­spiel­nie­der­la­ge revanchieren.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Land, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein