Die Psy­cho­so­zia­le Krebs­be­ra­tungs­stel­le Bam­berg der Baye­ri­schen Krebs­ge­sell­schaft e.V. lädt Inter­es­sier­te und Betrof­fe­ne ein:

„Neue Ent­wick­lun­gen der Tumor­t­he­ra­pie beim Mammakarzinom“

Vor­trags­abend mit Dr. Deni­se Wrobel

(Ober­ärz­tin der Frau­en­kli­nik und Lei­te­rin des Brust­zen­trums Bamberg)

am Don­ners­tag, den 08. Febru­ar 2024 von 16:30 bis 18:30 Uhr.

Im Anschluss an den Vor­trag wird Frau Gabrie­le Weiß (selbst betrof­fe­ne Brust­krebs­pa­ti­en­tin) alle Inter­es­sier­ten an einer Selbst­hil­fe­grup­pe für Frau­en mit Krebs in Bam­berg zum Aus­tausch einladen.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in den Räu­men der Krebs­be­ra­tungs­stel­le in der Gey­ers­wörth­str. 2 in Bam­berg statt. Bei Rück­fra­gen und für genaue­re Infor­ma­tio­nen mel­den Sie sich ger­ne bei uns:

Psy­cho­so­zia­le Krebs­be­ra­tungs­stel­le Bam­berg der Baye­ri­schen Krebs­ge­sell­schaft e.V. mit Außen­sprech­stun­den in Coburg und Kro­nach, Gey­ers­wörth­str. 2, 96047 Bam­berg,

Tele­fon 0951 – 30 10 84 00,

Email: kbs-​bamberg@​bayerische-​krebsgesellschaft.​de

www​.baye​ri​sche​-krebs​ge​sell​schaft​.de

